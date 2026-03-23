La deuxième édition de la Conférence internationale sur les technologies de l’information innovantes et intelligentes (IC3IT’26) se tiendra du 26 au 28 mars 2026 à Hammamet.

Ce rendez-vous scientifique d’envergure vise à renforcer les partenariats académiques et industriels et à stimuler l’innovation face aux défis croissants de l’intelligence artificielle (IA) et des technologies numériques émergentes.

Organisée conjointement par la Faculté des sciences de Tunis (Université de Tunis -El Manar) et la Faculté de mathématiques et d’informatique de l’Université de Batna 2 (Algérie), la conférence bénéficie du parrainage technique de l’IEEE. Proposée en format hybride, elle permettra une large participation, aussi bien en présentiel qu’à distance, de chercheurs, d’experts industriels et de praticiens du monde entier.

Dévoilé sur les canaux officiels de l’Université de Tunis -el-Manar, le programme scientifique sera structuré autour de dix conférences plénières animées par des experts internationaux. Les thèmes abordés couvriront les fronts de la recherche les plus actuels : la co-agence humain-IA en éducation, les interfaces gestuelles intelligentes, les métaheuristiques d’optimisation, les agents cognitifs basés sur les grands modèles de langage (LLM), sans oublier la cybersécurité, la mobilité durable et les applications de l’IA quantique.

Plus de vingt sessions techniques couvriront un spectre large, allant de l’IA et ses applications médicales à la cybersécurité, en passant par l’Internet des objets (IoT), la chaîne de blocs (blockchain) , les réseaux 5G/6G, la robotique et les technologies quantiques.

Deux sessions spéciales méritent une attention particulière : une première, intitulée « Intelligence artificielle et applications médicales », sera consacrée à l’analyse d’images médicales, à la prédiction pronostique et à l’IA explicable en santé, incluant les enjeux éthiques liés aux données de santé. Une seconde session inédite, « Évaluation et classement des universités à l’ère de l’IA et des données », offrira un espace d’échange stratégique aux décideurs de l’enseignement supérieur sur la visibilité institutionnelle et l’impact des classements sur la collaboration internationale.

Les communications scientifiques, évaluées par les pairs, seront intégrées aux actes de la conférence et susceptibles d’être indexées dans les bases de données scientifiques internationales, offrant ainsi une visibilité accrue à la recherche tunisienne et maghrébine.

À travers cette édition, IC3IT’26 se veut une opportunité de consolider les partenariats internationaux et de stimuler l’innovation interdisciplinaire pour concevoir des solutions numériques intelligentes répondant aux défis sociétaux actuels et futurs. Des moments de réseautage sont prévus pour favoriser les échanges entre participants.