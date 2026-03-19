Le marché boursier a terminé cette semaine écourtée sur une note positive. Le benchmark a affiché jeudi une progression de 0,62 % à15 528,10 points dans un volume soutenu de 8,2 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre MONOPRIX s’est retrouvé en haut de l’affiche. L’action du spécialiste de la grande distribution a signé une progression de 4,5 % à 7,970 D, dans un flux de 43 mille dinars.

Le titre TPR a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action de l’extrudeur d’aluminium a inscrit une avancée de 3,4 % à 14,200 D. La valeur a amassé des échanges de 275 mille dinars.

Le titre BNA a chapeauté le palmarès des échanges en alimentant le marché avec un volume soutenu de 1,9 MDt sur la séance. Le titre de la banque publique a gagné 3,6 % à 16,000.

Le titre ATB a accusé le plus fort repli de la séance. L’action de la banque privée a essuyé une baisse de –5,3 % à 3,550 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 103 mille dinars sur la séance.

Le titre STIP s’est placé en lanterne rouge de TUNINDEX. L’action a affiché une baisse de –4,5 % à 7,460 D dans un modeste volume de 8 mille dinars.