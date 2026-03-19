Les huitièmes de finale de la Ligue des champions ont livré leur verdict mercredi, à l’issue des matches retour. Huit équipes ont validé leur billet pour les quarts de finale après des confrontations disputées en aller-retour.

Parmi les qualifiés figurent notamment le Sporting Portugal, le Paris SG, le Real Madrid, Arsenal, le FC Barcelone, Liverpool, le Bayern Munich et l’Atlético Madrid.

Des scénarios contrastés

Plusieurs affiches ont basculé nettement. Le Sporting Portugal a renversé Bodo/Glimt après une lourde défaite à l’aller (0-3) pour s’imposer 5-0 après prolongation au retour.

Le Paris SG a dominé Chelsea sur l’ensemble des deux matches (5-2, 3-0), confirmant sa supériorité. Même constat pour le Real Madrid, vainqueur de Manchester City (3-0, 2-1).

Arsenal a assuré face au Bayer Leverkusen (1-1, 2-0), tandis que le FC Barcelone a largement dominé Newcastle (1-1, 7-2).

De son côté, Liverpool s’est repris après une défaite à l’aller contre Galatasaray (0-1, 4-0). Le Bayern Munich a également inversé la tendance face à Atalanta Bergame (1-6, 4-1).

Enfin, l’Atlético Madrid a éliminé Tottenham (5-2, 2-3), malgré une défaite au retour.

Le programme des quarts de finale

Les quarts de finale se disputeront les 7 et 8 avril pour les matches aller, puis les 14 et 15 avril pour les matches retour.

Quatre affiches sont au programme :

Paris SG – Liverpool

FC Barcelone – Atlético Madrid

Real Madrid – Bayern Munich

Sporting Portugal – Arsenal