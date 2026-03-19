Un conseil ministÃ©riel tenu mercredi au Palais du gouvernement Ã la Kasbah a recommandÃ© la mise en place dâ€™un cadre stratÃ©gique unifiÃ© pour le suivi des projets rÃ©alisÃ©s dans le cadre de la coopÃ©ration bilatÃ©rale, multilatÃ©rale ainsi que de la coopÃ©ration arabe et islamique, assorti dâ€™indicateurs de performance.

Selon un communiquÃ©, le conseil a Ã©galement prÃ©conisÃ© la crÃ©ation dâ€™une plateforme numÃ©rique et dâ€™un tableau de bord pour suivre lâ€™avancement de ces projets, ainsi que lâ€™adoption de procÃ©dures simplifiÃ©es adaptÃ©es Ã leurs spÃ©cificitÃ©s.

La cheffe du gouvernement, Sara Zaafrani Zenzri, a affirmÃ© que lâ€™accÃ©lÃ©ration de la rÃ©alisation des projets publics constitue une prioritÃ© stratÃ©gique nationale, appelant Ã un suivi de terrain continu, au respect des dÃ©lais et Ã la garantie de la qualitÃ©, tout en levant les obstacles techniques et administratifs.

Elle a soulignÃ© lâ€™importance dâ€™achever les projets dans les dÃ©lais afin de soutenir le dÃ©veloppement rÃ©gional, la croissance Ã©conomique et la justice sociale, en favorisant lâ€™investissement et la crÃ©ation dâ€™emplois, conformÃ©ment aux orientations du prÃ©sident de la RÃ©publique, KaÃ¯s SaÃ¯ed.

La responsable a Ã©galement insistÃ© sur la nÃ©cessitÃ© de tirer pleinement profit des mÃ©canismes de coopÃ©ration internationale disponibles, en fonction des prioritÃ©s nationales, afin de faire des projets publics un levier effectif de dÃ©veloppement et de crÃ©ation de richesse.

Elle a enfin rappelÃ© que lâ€™ensemble des ministÃ¨res et structures publiques, aux niveaux central, rÃ©gional et local, sont tenus de lever les obstacles entravant lâ€™avancement des projets.

De son cÃ´tÃ©, le ministre de lâ€™Ã‰conomie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a prÃ©sentÃ© un exposÃ© dÃ©taillÃ© sur les programmes et projets rÃ©alisÃ©s ou en cours dans le cadre de la coopÃ©ration bilatÃ©rale, multilatÃ©rale et arabe et islamique.

Les projets couvrent notamment les secteurs de lâ€™agriculture, de lâ€™Ã©ducation, de lâ€™enseignement supÃ©rieur, de lâ€™industrie, des Ã©nergies renouvelables, des infrastructures, de la santÃ©, du transport, de la numÃ©risation et de la culture.