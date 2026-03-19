L’ambassadrice de Tunisie en Afrique du Sud, Karima Bardaoui, a insisté sur le rôle croissant des missions diplomatiques dans le soutien aux partenariats économiques et le renforcement des flux d’investissement.

La diplomatie économique, a-t-elle dit, agit comme un véritable pont reliant les milieux d’affaires, les investisseurs, les innovateurs et les jeunes entrepreneurs, selon un communiqué publié, mardi, sur les plateformes numériques du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

S’exprimant à l’ouverture de l’événement “Embassy Connect”, en présence de plusieurs diplomates et acteurs économiques, a, en outre, mis en avant la position stratégique de la Tunisie en tant que carrefour entre l’Afrique du Nord, l’Afrique subsaharienne et le bassin méditerranéen. Elle a souligné les atouts du pays dans plusieurs secteurs, dont l’agriculture et les industries agroalimentaires — notamment l’huile d’olive, les dattes et les produits alimentaires — ainsi que les composants automobiles, les technologies modernes, le tourisme et les industries créatives.

L’organisation de la “Rencontre des ambassades” s’inscrit dans le cadre de la préparation de la Conférence d’investissement “Gauteng 2026” (The Gauteng Investment Conference).

Lors d’une table ronde, organisé à cette occasion, l’ambassadrice de Tunisie a appelé à renforcer la promotion de l’Accord de libre-échange continental africain (ZLECAf), qui pourrait créer un marché unique de plus de 1,4 milliard de personnes et un produit intérieur brut dépassant 3 000 milliards de dollars.

Elle a précisé que le principal défi réside désormais dans la mise en œuvre effective de ce cadre continental et sa transformation en opportunités concrètes pour le commerce et l’investissement à travers l’ensemble du continent africain.

Cette rencontre a été une occasion pour les ambassadeurs et les représentants des missions diplomatiques de discuter des moyens de renforcer les échanges commerciaux, les investissements et la coopération industrielle avec la province de Gauteng, principal centre économique de l’Afrique du Sud, selon la même source.