Le temps sera marqué par des perturbations météorologiques (Pluies éparses et températures en légère baisse) durant la période de l’Aïd El Fitr 2026.

Voici les prévisions pour les quatre prochains jours (du 19 au 22 mars 2026), d’après un bulletin de suivi de l’Institut national de la Météorologie (INM) publié, mercredi :

Prévisions pour jeudi 19 mars 2026

Ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions. Ces nuages deviendront localement plus denses, l’après-midi, sur le Centre-ouest accompagnés de quelques faibles pluies.

Vent de secteur Est dans le Nord et le Centre du pays et de secteur Ouest sur le Sud, relativement fort près des côtes et sur le sud, et faible à modéré ailleurs.

Les températures maximales seront comprises entre 16 et 21 degrés C dans le nord, le centre et le sud-est et entre 22 et 27 degrés C dans le reste du pays.

Prévisions pour vendredi 20 mars 2026

Le temps sera partiellement nuageux sur l’ensemble du pays. Ces nuages deviendront progressivement plus denses en fin de la journée sur les régions Ouest avec des pluies éparses, qui concerneront localement le Centre-est et le sud du pays, pendant la nuit.

Vent de secteur nord sur le Nord et le Centre et de secteur est sur le Sud, faible à modéré. Il soufflera relativement fort près des côtes et sur le Sud avec des phénomènes locaux de sable, pendant la nuit.

Les températures seront relativement stables dans le Nord et le Centre et en légère augmentation dans le sud.

Prévisions pour samedi 21 mars 2026

La situation météorologique sera favorable à la chute de pluies sur le Sud, le Nord-ouest et le Centre du pays. Temps partiellement nuageux ailleurs.

Le vent soufflera relativement fort sur le sud et faible à modéré ailleurs. Les températures seront en légère baisse.

Prévisions pour dimanche 22 mars 2026

Des pluies éparses sont attendues sur le nord et localement sur le centre et le Sud-ouest du pays. Ciel partiellement nuageux ailleurs.

Vent de secteur Nord-ouest relativement fort près des côtes et modéré à l’intérieur du pays. Les températures stationnaires.