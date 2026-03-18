La présentation de la deuxième phase du projet “Karamti” dans la région de Hay Hlel dans la délégation du Séjoumi à Tunis a été au centre d’une séance de travail tenue, mardi, à la municipalité de Tunis, sous la direction de la chargée de gestion de la commune, Samah Daldoul.

A noter que le projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique entre la municipalité de Tunis et le gouvernement de la Principauté de Monaco – principal bailleur de fonds, l’Institut arabe des droits de l’homme et le Bureau des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) en Tunisie.

Selon un communiqué publié, aujourd’hui, par la municipalité de Tunis, ce projet pilote a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des habitants du quartiers tout en mettant l’accent sur les groupes vulnérables et les plus nécessiteux, en particulier les femmes et les enfants en œuvrant à leur intégration sociale et économique.

Il prévoit l’aménagement d’espaces publics, d’aires de jeux et d’ espaces verts, selon la même source.

La réalisation de ce projet repose, en l’occurrence, sur une approche participative par le biais d’une large consultation des habitants, afin de déterminer les besoins réels, de hiérarchiser les priorités locales et de renforcer la “résilience urbaine” et la capacité du quartier à faire face aux défis environnementaux et sociaux futurs.

La municipalité de Tunis a souligné, à ce titre, son engagement à suivre l’avancement des travaux du projet en coordination avec tous les partenaires, afin de garantir la réalisation des objectifs escomptés et de répondre aux attentes des habitants de Hay Hlel.