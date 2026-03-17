séance après séance Chaque jour, un portefeuille virtuel géré dans des conditions proches de celles du marché. Chaque décision expliquée. Chaque arbitrage assumé. À travers le Journal de Bord MyINVESTIA, WMC documente,, la gestion d’un portefeuille boursier assistée par l’intelligence artificielle. Une expérience pédagogique et transparente, au croisement de la discipline financière et de la data, pour comprendre le marché tunisien autrement : avec méthode, constance et responsabilité.

Chronique à la Clôture du 17 mars 2026 – À la veille d’une semaine écourtée par l’Aïd, la Bourse de Tunis confirme un changement de régime : après une phase d’accélération haussière, le marché entre dans une zone de transition, marquée par des volumes en retrait et des arbitrages plus sélectifs.

Dans ce contexte, la gestion du portefeuille évolue elle aussi — moins dans une logique d’impulsion que dans une logique de précision.

Un portefeuille en phase de recalibrage, pas de rupture

À la clôture du 17 mars, le portefeuille s’établit autour de 50 400 DT, pour une performance légèrement positive depuis le lancement.

Mais l’essentiel n’est pas là.

👉 Le véritable signal est ailleurs :

le portefeuille change de nature.

On passe :

d’un portefeuille diversifié

➡️ à un portefeuille orienté performance

Le fait marquant : sortie d’EURO-CYCLES et repositionnement immédiat

La décision de céder EURO-CYCLES s’inscrit dans une logique purement rationnelle, renforcée par l’actualité publiée par la société.

La baisse simultanée du chiffre d’affaires (-16,85 %) et du résultat net (-19 % en individuel, -29 % en consolidé) valide a posteriori le diagnostic du marché :

👉 le momentum est cassé.

Dans un concours de performance, ce type de valeur devient rapidement un coût d’opportunité.

👉 La sortie n’est pas un échec.

👉 C’est une réallocation disciplinée du capital.

Lecture des arbitrages : entre contrôle du risque et recherche d’accélération

Deux axes structurent désormais la stratégie :

1️⃣ Renforcement maîtrisé d’ENNAKL

Plutôt qu’un renforcement massif, le choix retenu est volontairement calibré :

👉 compléter la position sans franchir le seuil critique des 10 %

Ce point est central.

Dans un environnement contraint (règles du concours),

👉 la performance ne dépend pas seulement du choix des titres,

👉 mais aussi de la gestion fine des pondérations.

ENNAKL reste une valeur à momentum,

mais elle ne doit pas devenir une contrainte technique.

2️⃣ Refus de surpondérer SOTRAPIL : une décision clé

Malgré un profil intéressant, SOTRAPIL est déjà proche de 4 000 DT.

👉 Le choix de ne pas renforcer est stratégique.

Pourquoi ?

éviter la saturation du portefeuille

préserver la flexibilité

maintenir une capacité d’intervention rapide

👉 C’est une décision de gérant, pas de trader.

3️⃣ Redéploiement vers une nouvelle source de performance

Le capital libéré ne vise pas à renforcer l’existant,

mais à créer une nouvelle dynamique.

👉 Le renforcement de TPR (ou équivalent) répond à cette logique :

valeur en retrait

potentiel de rebond

capacité à générer de la performance rapide

Le rôle décisif des liquidités

Avec plus de 4 000 DT encore disponibles, le portefeuille conserve une option essentielle:

👉 la capacité d’agir après l’Aïd

Dans un marché en ralentissement temporaire,

👉 le cash devient une position stratégique.

Un marché dicté par le calendrier

À court terme, la lecture est claire :

volumes en baisse

prises de position limitées

arbitrages défensifs

👉 Le marché n’est pas faible.

👉 Il est en pause technique et psychologique.

Plan d’action – séance du lendemain

Dans ce contexte, la stratégie pour la prochaine séance est volontairement disciplinée :

✔ Exécuter la sortie EURO-CYCLES

✔ Renforcer ENNAKL dans la limite autorisée

✔ Initier ou compléter une ligne à potentiel (TPR ou équivalent)

✔ Ne pas sur-intervenir

✔ Conserver un volant de liquidités

Objectif compétition : changer de rythme

À ce stade, la stratégie devient explicite :

👉 réduire les valeurs neutres

👉 concentrer la performance sur 3 à 4 lignes fortes

Car dans ce type de compétition :

La performance ne vient pas de la diversification…

mais de la conviction bien calibrée.

Conclusion

La séance du 17 mars marque un tournant discret mais structurant.

Le portefeuille ne cherche plus à suivre le marché.

👉 Il commence à le devancer.

Et dans les jours qui suivront l’Aïd,

👉 ce positionnement pourrait faire la différence.

Baromètre IA – Lecture synthétique

Axe Niveau Orientation 🟢 Offensive maîtrisée Risque 🟡 Modéré Liquidité 🟢 Forte Réactivité 🟡 Moyenne Potentiel de surperformance 🟢 Élevé (conditionnel)

🔥 Signal IA – Recommandation globale

👉 PASSER EN MODE ACCÉLÉRATION CONTRÔLÉE

Concrètement :

✔ Réduire à 3–4 lignes fortes

✔ Renforcer uniquement les titres à momentum clair

✔ Abandonner les positions “neutres”

✔ Ajuster les prix pour garantir l’exécution

✔ Garder 15–20 % de cash max après Aïd