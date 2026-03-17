Les candidatures à la 30ème édition des Prix littéraires Comar d’Or, dédiée aux romans tunisiens publiés en langues arabe et française, sont éligibles aux romans écrits par des auteurs de nationalité tunisienne, publiés en Tunisie ou à l’étranger, entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026.

L’appel a été lancé par COMAR Assurances, organisatrice de ces distinctions annuelles qui sont consacrées à la production de romans tunisiens, via sa page dans les réseaux sociaux, indiquant que les dotations seront en hausse par rapport à l’édition précédente.

Les ouvrages en compétition seront examinés par deux jurys distincts, composés chacun de cinq membres, l’un pour les romans en langue arabe et l’autre pour ceux en langue française.

D’après le règlement, les prix se déclinent, dans chaque langue, en trois catégories, à savoir les Prix Comar d’Or, dotés d’un montant de 15 0000 dt chacun, sont décernés aux meilleurs romans, dans l’une et l’autre langue, publiés entre deux sessions. Les auteurs ayant reçu le prix COMAR d’OR peuvent concourir pour le même prix avec un nouveau roman, après une période de 5 ans.

Les Prix Spéciaux des jurys en langues arabe et française sont dotés d’un montant de 70000 dt chacun. Ces deux prix sont décernés aux romans, dans l’une et l’autre langue, qui présentent une originalité remarquée par les jurys.

Les auteurs ayant reçu le Prix Spécial du jury peuvent concourir pour le prix COMAR D’OR.

Cependant, ils peuvent participer et concourir pour le même prix (Prix Spécial du Jury), après une période de 5 ans;

Les “Prix Découverte ” en langue arabe et française sont dotés d’un montant de 3 000 chacun. Ces deux prix sont décernés aux romans, dans l’une et l’autre langue, où les jurys décèlent des romanciers à l’avenir prometteur. Ce prix est décerné une seule fois au même auteur;

Le Prix Comar d’Or récompense le meilleur roman publié entre deux sessions. Le Prix spécial du jury distingue une œuvre jugée particulièrement originale, et le Prix Découverte est attribué à un auteur considéré comme prometteur et ne peut être décerné qu’une seule fois au même écrivain.

Les auteurs et éditeurs souhaitant participer doivent contacter le département marketing de l’assureur afin de compléter la fiche d’inscription et déposer sept exemplaires de l’ouvrage candidat.

Les romans récompensés dans le cadre du concours officiel sont choisis par deux jurys, l’un pour les romans en langue arabe et l’autre pour les romans en langue française. Chaque jury est composé de 5 membres.

Pour rappel, lors de la 29ème édition (2024-2025), les montants s’élevaient respectivement à 10.000 dinars, 5.000 dinars et 2.500 dinars.