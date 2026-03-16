L’actrice tunisienne installée en Egypte Aïcha Ben Ahmed fait partie des membres du jury de la 16e édition du Festival du film arabe de Malmö (Malmö Arab Film Festival- MAFF), prévu du 10 au 16 avril 2026 à Malmö, en Suède.

Le jury de la compétition des longs métrages de fiction est présidé par le réalisateur égyptien Yousry Nasrallah, qui sera entouré de trois autres membres dont le producteur saoudien Ayman Jamal, l’acteur algérien Hassan Kechache et la critique cinématographique marocaine Jihane Bougrine.

Le festival a récemment annoncé la sélection officielle de cette édition qui comprend trois films en compétition dont « Where the Wind Comes From », premier film d’Amel Guellaty, qui sera en lice dans la compétition officielle des longs métrages de fiction. Ce film, coproduit avec la France et le Qatar, a été présenté en avant-première mondiale au Festival du film de Sundance en 2025, avant de connaître une première européenne au Festival international du film de Rotterdam. Where the Wind Comes From a également remporté plusieurs distinctions aux Journées cinématographiques de Carthage, dont le Prix du public, le Prix du meilleur scénario, et le Prix de la critique.

La Tunisie est également présente dans les compétitions documentaire et court-métrage, avec le documentaire To Dream Perhaps de Nidhal Guiga (Tunisie/France) et le court-métrage Salopette de Feryel Ben Boubaker (Tunisie).

La compétition documentaire comprend le critique de cinéma irakien Erfan Rashid, la réalisatrice égyptienne Hala Galal, et la réalisatrice soudanaise Marwa Zein. Dans la compétition des courts métrages, figurent la réalisatrice irakienne Basim Sabah, l’actrice syrienne Yara Sabri et la productrice palestinienne Ola Salama.

En outre, le festival accueillera également le jury des Critiques Internationaux (FIPRESCI), en collaboration avec la Fédération Internationale de la Presse Cinématographique (FIPRESCI). Ce jury inclut la critique égyptienne Marwa Abueish, le critique allemand Schayan Riaz, et la critique slovène Petra Meterc.

Le Malmö Arab Film Festival a retenu 39 films au total – 22 longs métrages, 7 documentaires et 11 courts métrages – issus de 14 pays arabes, avec des coproductions associant 14 pays occidentaux. En plus des compétitions officielles, le festival propose des sections parallèles, telles que « Arab Nights », des projections scolaires et une section familiale.

Fondé en 2011, le MAFF est devenu un acteur clé de la promotion du cinéma arabe en Europe, offrant un espace d’échanges entre les cinémas arabes et nordiques, tout en renforçant la présence du cinéma arabe sur la scène internationale.