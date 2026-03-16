Le ministère de la Santé a annoncé que la Fondation du Prix Sirena Garindra du Royaume de Thaïlande a ouvert des candidatures pour gagner le Prix international « Princesse Sirena Garindra 2026 » en soins infirmiers et obstétricaux, la date limite étant fixée au 30 avril 2026.

Selon un communiqué publié par le ministère de la Santé sur son site Internet, le candidat doit être titulaire d’un diplôme d’infirmier(ère) ou de sage-femme agréé(e) et être autorisé(e) à exercer la profession.

Le candidat doit avoir participé, au cours des dernières années ou dans le cadre d’une activité qui se poursuit à ce jour, de manière notable, dans le domaine des soins infirmiers, de l’obstétrique ou au développement de la profession de sage-femme ou au développement du système de la santé.

Le dossier de candidature doit être rédigé en anglais et signé par le supérieur hiérarchique direct.

Les dossiers de candidature doivent comprendre le formulaire de candidature individuelle signé par le supérieur hiérarchique direct ou le formulaire de candidature collectif signé par les supérieurs hiérarchiques directs, ainsi qu’un curriculum vitae.

Ces dossiers doivent être envoyés à l’unité centrale de formation des cadres au ministère de la Santé.

Le prix comprend la remise d’un diplôme et une récompense financière de 30 mille dollars.