La Convention de l’Union africaine sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles (AU-CEVAWG) et les modalités de sa mise en œuvre feront l’objet d’une conférence de presse qui sera organisée le 17 mars 2026, par le Front pour l’égalité et les droits des femmes (FEDEF), avec le soutien d’ONU Femmes Tunisie.

Cette rencontre qui aura pour thème “L’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles repose sur une responsabilité collective et partagée”, sera l’occasion de faire connaître cette convention panafricaine et de sensibiliser à son rôle crucial dans l’éradication de la violence faites aux femmes et filles.

L’objectif est de réaffirmer l’importance de défendre les femmes et les filles contre toutes les formes de violence et de discrimination. Par ailleurs, la conférence vise à mettre en lumière l’importance cruciale de déployer un éventail complet de mesures de soutien et de services en faveur des femmes et des filles victimes de violence, afin de garantir leur protection et un accompagnement holistique.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté plus large de stimuler la participation citoyenne et d’associer toutes les composantes de la société, en particulier la jeunesse, aux programmes de prévention et de sensibilisation.

En effet, la question de la violence faite aux femmes et filles est l’un des problèmes sociétaux majeurs auxquels la Tunisie, comme le reste de l’Afrique et du monde, est confrontée. En dépit des avancées législatives enregistrées par la Tunisie, notamment à travers la loi organique n°58 de 2017 relative à l’élimination de la violence faites aux femmes et filles, les formes de violence ne cessent d’évoluer et de s’adapter aux mutations sociales et numériques. Cette réalité impose un renforcement des dispositifs de prévention et de protection juridique, par le développement de politiques publiques agiles et adaptées aux défis contemporains.

Rappelons que l’Union Africaine a adopté le 14 février 2025, lors de sa 38ème session ordinaire, la Convention de l’union africaine sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles. Cette convention a pour objectif d’établir un cadre complet et juridiquement contraignant pour la prévention et l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, en Afrique, et de pousser les États Parties à adopter une approche commune à cette fin.