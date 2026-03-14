séance après séance Chaque jour, un portefeuille virtuel géré dans des conditions proches de celles du marché. Chaque décision expliquée. Chaque arbitrage assumé. À travers le Journal de Bord MyINVESTIA, WMC documente,, la gestion d’un portefeuille boursier assistée par l’intelligence artificielle. Une expérience pédagogique et transparente, au croisement de la discipline financière et de la data, pour comprendre le marché tunisien autrement : avec méthode, constance et responsabilité.

La deuxième semaine de gestion du portefeuille virtuel s’achève dans un contexte de marché globalement favorable, marqué par une progression soutenue des principaux indices de la Bourse de Tunis. Entre le 9 et le 13 mars, le Tunindex a progressé de 3,09 % pour clôturer à 15 413 points, tandis que le Tunindex20 a gagné 3,51 % sur la même période. Cette dynamique confirme le regain d’intérêt pour les actions tunisiennes depuis le début de l’année, avec une performance annuelle qui dépasse désormais 14 % pour les deux indices.

La semaine a également été marquée par une activité relativement soutenue. Les capitaux échangés sur la cote ont atteint plus de 61 millions de dinars, avec un pic d’activité lors de la séance du 12 mars qui a concentré plus du tiers des volumes hebdomadaires. Ce regain d’activité traduit un retour progressif de la confiance des investisseurs, dans un marché où la rotation sectorielle devient de plus en plus visible.

Sans surprise, le secteur bancaire a une nouvelle fois joué le rôle de moteur de la cote. L’indice sectoriel des banques a progressé d’environ 4 % sur la semaine, confirmant sa position dominante au sein du marché tunisien, puisqu’il représente à lui seul plus de la moitié du poids du Tunindex. Les grandes capitalisations bancaires ont ainsi concentré une part importante des échanges. Parmi elles, Amen Bank, BIAT et Attijari Bank ont figuré parmi les valeurs les plus actives, bénéficiant à la fois d’un flux acheteur soutenu et d’anticipations positives liées aux prochaines assemblées générales et aux perspectives de distribution de dividendes.

Dans ce contexte, le portefeuille virtuel poursuit son installation progressive dans le marché. À la clôture de cette deuxième semaine, sa valeur atteint 50 857 dinars, soit une performance globale de +1,71 % depuis le lancement du concours. Le portefeuille se situe désormais autour de la 730ᵉ place sur plus de 14 000 participants, un positionnement qui reflète une stratégie volontairement prudente mais structurée.

La construction du portefeuille repose aujourd’hui sur un noyau solide de valeurs bancaires et industrielles, complété par quelques positions dans les secteurs de la consommation et des biens industriels. Attijari Bank, Amen Bank et BIAT constituent le socle bancaire du portefeuille, tandis que Poulina Group Holding, SAH Lilas et One Tech Holding apportent une exposition aux segments industriels et de consommation. La ligne SOTUVER, qui affiche l’une des meilleures performances hebdomadaires du marché avec un gain de plus de 7 %, reste toutefois momentanément suspendue à la cotation, ce qui immobilise un ordre d’achat en attente.

Cette situation illustre parfaitement l’un des défis propres à la gestion d’un portefeuille dans le cadre d’un concours boursier : la nécessité de conjuguer discipline d’investissement et réactivité tactique. Dans un environnement où certaines valeurs affichent des progressions rapides — comme STAR, SIAME ou encore STIP, qui figurent parmi les meilleures performances de la semaine — la tentation est grande d’accélérer les arbitrages pour capter ces mouvements.

Pour autant, la gestion du portefeuille virtuel privilégie pour l’instant une approche équilibrée. L’objectif n’est pas seulement de multiplier les paris spéculatifs, mais de bâtir une structure suffisamment robuste pour accompagner la tendance haussière du marché tout en conservant une marge de manœuvre. À cet égard, la présence d’environ 4 300 dinars de liquidités constitue un levier stratégique, permettant de saisir rapidement de nouvelles opportunités si la dynamique actuelle se poursuit.

Après deux semaines d’activité, le bilan est donc encourageant. Le marché tunisien montre des signes de vitalité, les secteurs bancaires et industriels tirent la cote vers le haut, et le portefeuille commence à trouver son équilibre. La prochaine étape consistera désormais à transformer cette base solide en véritable moteur de performance, dans une compétition où chaque point de rendement peut faire la différence dans le classement final.

Portefeuille optimal semaine prochaine

Conserver

✔ Attijari

✔ Amen Bank

✔ BIAT

✔ Poulina

✔ Sotuver (si reprise)

Surveiller

⚠ SAH

⚠ One Tech

Arbitrer

🔁 TPR

🔁 Eurocycles

Acheter

🔥 SIAME

🔥 Carthage Cement / STAR