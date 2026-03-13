Voici les nouvelles du marché boursier pour la semaine du 9 au 13 mars 2026, telles que rapportées, vendredi, par l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs :

SOTUVER : Une demande d’autorisation d’acquisition d’un bloc de contrôle majoritaire a été déposée au CMF en date du 10 mars 2026 portant sur 16 204 636 actions SOTUVER représentant 41,28 % du capital de ladite société et ce, au prix de 13,020 D.

BH LEASING : Le Conseil d’Administration de BH LEASING, lors de sa réunion du 4 mars 2026, a arrêté les états financiers relatifs à l’exercice 2025 faisant apparaître un résultat net bénéficiaire de 2,7 millions de dinars (MD), contre 3,9 MD l’année précédente.

La baisse des résultats de la période par rapport à ceux de l’exercice précédent s’explique principalement par l’augmentation des charges du personnel, ainsi que par la baisse des « autres produits financiers », consécutive à la diminution du taux de rémunération des placements. Le Conseil d’Administration a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire pour le mercredi 15 avril 2026. Il est à noter que le résultat de l’exercice sera affecté en résultat reporté.