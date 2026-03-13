Le marché boursier a mis fin à une série de trois séances consécutives haussières. L’indice de référence a flanché, vendredi, de -0,55 % à 15 413,59 points, dans un flux soutenu de 9,1 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre STIP s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un modeste volume de 3 mille dinars, l’action du spécialiste en pneu s’est appréciée de 4,4 % à 7,160 D.

Le titre ASSURANCES MAGHREBIA s’est également distingué sur la séance. L’action de l’assureur a enregistré un bond de 2,6 % à 61,040 D. La valeur a drainé des échanges de 423 mille dinars sur la séance.

Le titre ASTREE a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. Dans un flux anémique de mille dinars, l’action a trébuché de -4,5 % à 45,410 D.

Le titre BNA ASSURANCES a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. L’action de l’assureur multibranches a reculé de -3,5 % à 3,030 D. La valeur a amassé un volume global de 24 mille dinars sur la séance.

UNIMED a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action du laboratoire pharmaceutique a perdu – 3,7 %, clôturant à 8,810 D. La valeur a alimenté le marché avec des capitaux de 1,9 MD.