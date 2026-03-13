Le ministre de l’Environnement, Habib Abid a indiqué que son département a déposé auprès des services de la Présidence du Gouvernement, 4 projets de loi pour la création d’aires marines et côtières protégées (AMCP).

Intervenant lors d’une séance débat tenue, vendredi, par le Conseil national des régions et des districts(CNRD), il a ajouté que la Tunisie ne dispose jusqu’à présent d’aucune aire maritime malgré la promulgation depuis l’année 2029 d’une loi relative à ces sites marins, dont le rôle consiste principalement à préserver les écosystèmes et les habitats marins et côtiers, protéger les espèces endémiques, vulnérables, rares ou menacées; et conserver les écosystèmes fragiles.

Les quatre sites marins et côtiers présentés pour créer les AMCP, précise encore le ministre, concernent l’archipel de la Galite (Jalta), l’archipel de Zembra et Zembretta, ile de Kûriat et les lagunes du Cap Bon.

La création de ces aires qui vise à développer le tourisme tunisien, permettront également de hisser ces régions au rang de sites de reproduction de poissons et de richesses animales, a-t-il encore fait savoir.

En ce qui concerne la gouvernance de gestion des zones côtières, le ministre de l’environnent a souligné que son département dispose d’environ 500 mille dinars de financements pour l’élaboration de certaines études, citant notamment l’étude de Protection Côtière du gouvernorat de Sfax.

Au cours de son intervention, le ministre a mis l’accent sur l’importance de renforcer la surveillance des usines situées près des cours des oueds, rappelant, dans le même cadre, que son département a mis en place plusieurs actions et programmes de suivi de la qualité des eaux des principaux oueds.