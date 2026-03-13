Une convention de coopération et de partenariat a été signée, le 12 mars 2026 à Tunis, entre la Société des Transports de Tunis (TRANSTU) et l’École nationale d’administration (ENA), dans l’objectif de renforcer le processus de formation continue.

Cet accord-cadre, d’une durée de trois ans, permettra la mise en œuvre de programmes de formation adaptés aux besoins de la TRANSTU selon un calendrier précis, ainsi que le renforcement de la coordination entre les deux parties dans l’intérêt général.

Lors de la cérémonie de signature, qui s’est déroulée au siège de l’ENA, le PDG de la TRANSTU, Abderraouf Salah a souligné l’importance de cet accord-cadre qui permettra à la société de développer ses compétences, d’améliorer sa gouvernance et de renforcer l’efficacité de ses services.

Le responsable a, également, mis l’accent sur l’importance de la formation continue pour la valorisation du rôle des ressources humaines dans l’élaboration des stratégies et des programmes de développement des institutions et la maîtrise des défis.

La TRANSTU est l’entité publique chargée d’assurer le transport collectif des voyageurs dans la région du grand Tunis à travers les réseaux de bus et de métro ainsi que la ligne ferroviaire de la banlieue Nord (TGM).

L’ENA est une institution publique à caractère administratif. Elle est sous la tutelle de la présidence du gouvernement. Elle assure la formation de base au profit des hauts et moyens cadres, la formation continue et le développement des compétences des agents administratifs en activité, la préparation et la mise à niveau des dirigeants administratifs, les consultations, la recherche administrative et la veille stratégique ainsi que la communication et la pédagogie administrative.