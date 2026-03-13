Une journée d’information sur les structures de financement dans le secteur agricole a été organisée, par la maison des jeunes de Limaguess, (délégation de Kébili Nord), en partenariat avec le centre de formation professionnelle agricole de Jemna (Kébili-Sud).

Cette rencontre a été consacrée à la présentation des sociétés coopératives et des groupements de développement ainsi qu’aux conditions de leur création, en plus de la présentation des structures et des mécanismes d’appui et d’encadrement, selon l’animatrice de cette institution de jeunesse, Hanen Khdij.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Khdij a indiqué que cette journée d’information s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de la jeunesse et des sports, notamment dans son axe relatif à l’autonomisation économique des jeunes.

Elle met particulièrement l’accent sur les femmes agricultrices de la région, compte tenu de leur rôle dans le développement agricole et dans le soutien à la dynamique économique de la zone de Limaguess et du gouvernorat de Kébili en général.

Elle a ajouté que cette initiative vise à faire connaître aux femmes agricultrices les modalités d’accès aux financements et aux incitations destinés à la création ou au développement de leurs projets, tout en les aidant à établir les budgets de ces projets et à acquérir une vision claire des différentes étapes de l’étude d’un projet agricole.

De leur côté, plusieurs femmes présentes ont salué les informations fournies sur la création ou le développement de projets agricoles, grâce aux incitations et aux financements accordés par l’État au secteur.

La plupart d’entre elles travaillent dans le domaine des cultures géothermiques, considérées comme des projets à dimension sociale contribuant à assurer une source de revenu stable aux familles dans la région.