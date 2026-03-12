Le club égyptien Al Ahly SC a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le déplacement en Tunisie afin d’affronter l’Espérance Sportive de Tunis en quart de finale aller de la Ligue des champions de la CAF.
La rencontre est programmée dimanche 15 mars à 22h00 au Stade Hammadi Agrebi de Radès.
Gardiens de but
Mohamed El-Shenawy
Mostafa Shobeir
Mohamed Siha
Hamza Alaa
Défenseurs
Yasser Ibrahim
Ahmed Ramadan
Mohamed Hany
Ahmed Nabil Koka
Mohamed Shokry
Hadi Riyad
Ahmed Eid
Amr El-Gazzar
Youssef Belamri
Milieux de terrain
Mohamed Ali Ben Romdhane
Marwan Attia
Emam Ashour
Aliou Dieng
Ahmed Sayed Zizo
Mahmoud Hassan Trezeguet
Hussein El-Shahat
Achraf Bencharki
Taher Mohamed
Attaquants
Marwan Othman
Yelsin Kamouish
Mohamed Sherif
Corps arbitral
La rencontre sera dirigée par l’arbitre sénégalais Issa Sy, assisté de Djibril Camara et Nouha Bangoura, tandis que Abdallah Diouf officiera comme quatrième arbitre.
L’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) sera assurée par Ahmed Imtiaz Heerallal et Gerson Emilio dos Santos.