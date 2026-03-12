Le club égyptien Al Ahly SC a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le déplacement en Tunisie afin d’affronter l’Espérance Sportive de Tunis en quart de finale aller de la Ligue des champions de la CAF.

La rencontre est programmée dimanche 15 mars à 22h00 au Stade Hammadi Agrebi de Radès.

Gardiens de but

Mohamed El-Shenawy

Mostafa Shobeir

Mohamed Siha

Hamza Alaa

Défenseurs

Yasser Ibrahim

Ahmed Ramadan

Mohamed Hany

Ahmed Nabil Koka

Mohamed Shokry

Hadi Riyad

Ahmed Eid

Amr El-Gazzar

Youssef Belamri

Milieux de terrain

Mohamed Ali Ben Romdhane

Marwan Attia

Emam Ashour

Aliou Dieng

Ahmed Sayed Zizo

Mahmoud Hassan Trezeguet

Hussein El-Shahat

Achraf Bencharki

Taher Mohamed

Attaquants

Marwan Othman

Yelsin Kamouish

Mohamed Sherif

Corps arbitral

La rencontre sera dirigée par l’arbitre sénégalais Issa Sy, assisté de Djibril Camara et Nouha Bangoura, tandis que Abdallah Diouf officiera comme quatrième arbitre.

L’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) sera assurée par Ahmed Imtiaz Heerallal et Gerson Emilio dos Santos.

 