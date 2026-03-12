La quatrième édition de la manifestation ramadanesque « Tajalliyat El Halfaouine » (Illuminations d’El Halfaouine), s’est achevée mardi soir à la place Halfaouine, dans la médina de Tunis, avec le spectacle musical soufi « Badr Ettamem », présenté par cheikh Fadhel Sakka, accompagné d’un ensemble de mounchidines et de danseurs.

La représentation a replongé le public dans l’univers des chants spirituels du « dhikr » et du « madih nabawi ». La place Halfaouine a enregistré une affluence notable d’amateurs de musique soufie et de patrimoine musical spirituel.

D’une durée d’environ 90 minutes, le spectacle a mobilisé 35 artistes au chant, aux percussions et aux performances chorégraphiques.

« Badr Ettamem » est une création soufie dédiée à la valorisation du patrimoine immatériel de la musique mystique de la région de Mahdia. L’œuvre propose des poèmes et invocations célébrant le Prophète Mohamed et met en lumière la tradition locale d’inchad.

La performance s’est distinguée par la fusion d’éléments issus des confréries soufies Issaouia et Soulamiya, intégrant plusieurs maqams orientaux, dans une approche conjuguant préservation patrimoniale et expression scénique contemporaine.

Le programme comprenait des pièces du répertoire soufi et des noubas du patrimoine mahdoui, interprétées selon la tradition musicale propre à la région.

Artiste professionnel depuis 1993 et spécialiste de l’inchad issaoui, Fadhel Sakka a participé avec sa formation à plusieurs manifestations internationales, notamment en Égypte, en Turquie et en Grèce.

Le spectacle a ainsi marqué la clôture de cette édition de « Tajalliyat El Halfaouine », manifestation dédiée à la valorisation du patrimoine immatériel tunisien, organisée du 5 au 10 mars 2026 à l’occasion du mois de Ramadan.