La sixième édition de la manifestation culturelle ramadanesque « Moussamarat Tourathiya » (Veillées patrimoniales) se tiendra mercredi 11 mars au Musée archéologique de Mahdia, sous l’égide du ministère des Affaires culturelles.

Organisée par l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC), en partenariat avec l’Institut national du patrimoine (INP), la rencontre est placée sous le thème « Nos publications, reflet des enjeux de la recherche sur la mémoire et l’histoire ».

Prévue à partir de 21h30, la soirée d’ouverture des « Moussamarat Tourathiya » comprendra un débat intellectuel et une table ronde. Le programme prévoit la présentation de l’ouvrage du chercheur Adnan Louhichi, intitulé « Mahdia au Temps des califes fatimides », présenté par Mohamed Houas, conservateur princiapl du patrimoine à l’AMVPPC et directeur du Musée archéologique de Mahdia.

Une conférence scientifique sur « Les recherches archéologiques dans certains monuments de la Mahdia fatimide » sera animée par Chokri Touihri, chercheur à l’INP.

La ville emblématique de Mahdia, située sur la côte tunisienne, est au cœur du livre “Mahdiya au Temps des Califes Fatimides – Histoire et Archéologie”, publié par l’AMVPPC en septembre 2023. L’ouvrage, dirigé par Adnan Louhichi, Directeur de Recherche et ancien Directeur Général de l’INP, propose un examen critique de l’état des connaissances sur cette cité phare du Maghreb, à la lumière de résultats inédits obtenus grâce à des enquêtes de terrain et à la croisée de sources historiques et de données archéologiques. L’auteur s’appuie sur une méthodologie innovante et pluridisciplinaire pour restituer l’atmosphère d’une époque marquée par l’émergence d’une nouvelle identité urbanistique et architecturale.

« Moussamarat Tourathiya » se déroule du 5 au 11 mars, dans des musées de quatre villes, à savoir le Musée de la Kasbah de Sfax, le Centre de présentation de l’histoire et des monuments de la Médina de Tunis, le Musée archéologique de Sbeïtla et le Musée archéologique de Mahdia.

L’évènement organisé à l’occasion du Ramadan, s’inscrit dans une série d’événements visant à valoriser le patrimoine tunisien et à diffuser les connaissances historiques.