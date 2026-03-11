Les ministères de la Santé et du Commerce et du Développement des exportations ont mis en garde contre le recours aux centres et espaces illégaux qui proposent des services de blanchiment des dents et utilisent principalement des matières premières et des produits d’origine inconnue.

Ils ont appelé à signaler ces espaces afin de prendre les mesures légales nécessaires à leur encontre.

Cette mise en garde fait suite à la découverte d’offres spéciales sur les réseaux sociaux et Internet concernant des services de blanchiment des dents proposés dans des centres et des espaces non agréés pour fournir ces services, en utilisant des allégations mensongères et des prix préférentiels pour attirer les citoyens.

Dans un communiqué conjoint publié mercredi, les deux ministères ont réaffirmé qu’il était interdit aux centres et espaces spécialisés dans l’esthétique de pratiquer toute activité classée comme médicale. Il est également interdit d’utiliser des produits contenant plus de 0,1 % de peroxyde d’hydrogène en dehors des espaces autorisés à cet effet. Les produits dont la concentration est comprise entre 0,1 et 6 % de cette substance ne peuvent être utilisés que par des dentistes ou sur ordonnance médicale. L’utilisation de tout produit dont la concentration en peroxyde d’hydrogène dépasse 6 % est interdite.

Afin de garantir la santé des citoyens et de lutter contre tout ce qui pourrait nuire à leur sécurité physique et à leurs intérêts matériels, les ministères de la Santé et du Commerce et du Développement des exportations ont confirmé que les opérations de blanchiment des dents sont classées, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, comme des actes médicaux qui ne peuvent être pratiqués que par des dentistes, en raison de la nature des substances actives utilisées, en particulier celles contenant du peroxyde d’hydrogène, qui ne peuvent être manipulées que par des personnes compétentes afin d’éviter tout risque ou complication pouvant résulter d’une mauvaise utilisation.