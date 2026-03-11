Un nouveau programme baptisé ‘’Start Export By CEPEX’’ vient d’être lancer par le Centre de promotion des exportations (CEPEX) avec l’appui du projet Qawafel (financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et mis en œuvre par Expertise France).

Ce programme accompagne les PMEs et Startups tunisiennes (résidentes), les Primo-Exportateurs (chiffre d’affaires à l’export ne dépassant pas 20% du chiffre d’affaires total) et les Produits créatifs ou innovants en priorité, pendant 8 mois, a fait savoir le CEPEX.

Il les prépare, également, à maîtriser les outils de l’exportation et à structurer la réussite sur le marché africain.

Au programme figure un coaching personnalisé, des ateliers d’experts et une immersion réelle dans les marchés d’exportation avec des missions ‘’Go to Market’’ au Sénégal, Kenya et Mauritanie.

Le CEPEX a précisé que le dossier d’appel à candidature sera lancé à partir du jeudi 12 Mars 2026.