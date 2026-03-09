Le marché Boursier a enchaîné une deuxième séance de baisse consécutive. Le TUNINDEX s’est délesté, lundi, de -0,49 % à 14 877,24 points dans un volume soutenu de 9 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, “Tunisie Valeurs”.

Le titre SIPAHT s’est retrouvé en haut du podium. L’action a inscrit une envolée de 4,5 %, clôturant la séance à 7,650 D dans un volume dérisoire de mille dinars sur la séance.

Le titre STB s’est illustré parmi les meilleures performances de la séance avec une progression de 3,6 % à 4,280 D faisant savoir que l’action a amassé un flux de 365 mille dinars sur la séance.

Le titre BH ASSURANCE a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action a trébuché de –3 % à 65,500 D dans un volume de 5 mille dinars.

Le titre ARTES s’est mal comporté sur la séance. L’action a régressé de -2,8 % à 14,300 D notant que la valeur a été transigée à hauteur de 33 mille dinars seulement sur la séance.

BT continue à figurer parmi les valeurs les plus actives de la cote. L’action s’est maintenue à l’équilibre à 7,100 D faisant savoir que le titre a alimenté le marché avec des capitaux de près de 1,6 MD sur la séance.