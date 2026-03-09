Le président directeur général de la société Tunisie Autoroutes, Ahmed Ezzeddine, a annoncé, lundi, le lancement officiel du service de recharge de badge de télépéage via l’application D17 de la Poste Tunisienne.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la première phase de la convention de coopération signée entre Tunisie Autoroutes et la Poste Tunisienne en décembre 2025. Il traduit l’orientation de l’entreprise vers la numérisation de ses services, conformément aux orientations de l’Etat visant à développer les services numériques et à faciliter les transactions des citoyens.

En se basant sur des récentes études, Ezzeddine a souligné , dans une déclaration à l’agence TAP, l’efficacité du système de télépéage qui permet le passage de 1150 véhicules par heure, contre un maximum de 150 voitures par heure pour le paiement manuel. Ce système devrait contribuer à réduire l’encombrement routier, notamment durant les périodes de pointe comme les fêtes et les grandes occasions.

Le responsable a précisé que le pic de trafic sur le réseau autoroutier est généralement enregistré durant la saison estivale. La société a ainsi recensé, au cours du mois d’août 2025, le passage de 115 mille véhicules par jour, particulièrement sur l’autoroute A1 reliant Tunis à Ben Guerdane.

De son côté, le président directeur général de la Poste Tunisienne, Marouane Ben Slimane, a affirmé à l’agence TAP que ce nouveau service fait partie des prestations offertes via l’application de paiement électronique D17, première en son genre en Tunisie.

Ben Slimane a également indiqué que le nombre de téléchargements de l’application a atteint un million, alors que le nombre d’utilisateurs effectifs, s’élève à 500 mille personnes. Il a souligné que ce service contribue à la facilitation des transactions financières et électroniques, tout en garantissant la transparence et l’efficacité.