Le Masters 1000 d’Indian Wells a livré son 3e tour dimanche aux États-Unis. Plusieurs têtes de série se sont qualifiées pour les huitièmes de finale, tandis que d’autres ont été éliminées, offrant déjà des rencontres spectaculaires.

Les Français brillent

Arthur Fils (N.30) a dominé Marton Fucsovics (HUN) en deux sets 6-3, 7-5, confirmant sa montée en puissance sur le circuit. De son côté, Félix Auger-Aliassime (CAN/N.9) a battu son compatriote Gabriel Diallo 6-7 (5/7), 6-3, 6-3, après un premier set perdu au tie-break.

Les Américains en forme

Frances Tiafoe (USA/N.21) a réalisé une performance nette en éliminant Flavio Cobolli (ITA/N.15) 6-1, 6-2. Learner Tien (USA/N.25) a également franchi le tour en battant Ben Shelton (USA/N.8) 7-6 (7/3), 4-6, 6-3, offrant un duel serré entre compatriotes.

Alexander Zverev (GER/N.4) s’est imposé difficilement face à Brandon Nakashima (USA/N.28) 7-6 (7/2), 5-7, 6-4, confirmant sa place parmi les favoris.

Autres qualifications

Alejandro Davidovich (ESP/N.18) a battu Jakub Mensik (CZE/N.12) 6-2, 4-6, 6-2, tandis que Joao Fonseca (BRA) a surpris Tommy Paul (USA/N.23) 6-2, 6-3. Jannik Sinner (ITA/N.2) a pour sa part facilement éliminé Denis Shapovalov (CAN) 6-3, 6-2.

Ces résultats dessinent déjà un tableau des huitièmes de finale très relevé, avec plusieurs têtes de série encore en lice et des jeunes joueurs capables de créer la surprise.

La suite de la compétition

Les prochains tours s’annoncent décisifs pour la course au titre et aux points ATP, avec des confrontations entre favoris et outsiders. Les huitièmes de finale devraient offrir des matches intenses et des confrontations inattendues.