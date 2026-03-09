La 27e journée du Championnat d’Espagne de football s’est déroulée du 6 au 9 mars. À l’issue des rencontres déjà disputées, le FC Barcelone conserve la première place du classement avec 67 points, devant le Real Madrid (63 points) et l’Atlético de Madrid (54 points).

Les Catalans ont remporté un succès important sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (1-0) samedi, consolidant leur avance en tête du championnat.

Le Real Madrid reste au contact

Vendredi, le Real Madrid s’est imposé à l’extérieur contre le Celta Vigo (2-1). Cette victoire permet au club madrilène de rester à quatre points du leader barcelonais après 27 matches disputés.

De son côté, l’Atlético de Madrid a remporté une rencontre disputée face à la Real Sociedad (3-2), consolidant sa troisième place.

Le Villarreal CF occupe la quatrième position avec également 54 points après sa victoire contre Elche CF (2-1).

Plusieurs matches serrés au milieu du classement

Plusieurs rencontres se sont soldées par des matches nuls lors de cette journée.

CA Osasuna et RCD Mallorca se sont neutralisés (2-2), tout comme Levante UD et Girona FC (1-1).

Le Sevilla FC et le Rayo Vallecano ont également partagé les points (1-1).

Dans un autre match, Getafe CF s’est imposé face au Real Betis (2-0), tandis que le Valencia CF a battu Deportivo Alavés (3-2).

Un match encore au programme

La 27e journée doit se conclure lundi avec la rencontre entre l’RCD Espanyol et le Real Oviedo.

Avant ce match, l’Espanyol occupe la 7e place avec 36 points en 26 matches. Le Real Oviedo ferme la marche avec 17 points en 26 rencontres.

Les enjeux du classement

À ce stade de la saison, les quatre premiers du championnat se qualifient pour la phase de ligue de la Ligue des champions de l’UEFA.

La cinquième place offre un billet pour la phase de groupes de la Ligue Europa, tandis que le sixième disputera les barrages d’accès à la phase de groupes de la Ligue Conférence de l’UEFA.

Les trois derniers du classement sont relégués en division inférieure.