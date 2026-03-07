Le Club Africain a remporté une victoire serrée face à l’Etoile Sportive du Sahel (30-29), samedi à la salle de Hammam-Sousse, lors de la dernière affiche de la 3e journée des play-offs du championnat Championnat Elite de handball tunisien.

Grâce à ce succès, le Club Africain renforce sa position de leader au classement avec 15 points après trois rencontres disputées. Les Clubistes devancent désormais l’Espérance Sportive de Tunis, deuxième avec 10 points et un match en moins.

Un duel serré face à l’Etoile du Sahel

La rencontre disputée à Hammam-Sousse a offert un duel équilibré entre les deux formations. Au terme d’un match disputé, le Club Africain a réussi à s’imposer d’une courte tête (30-29).

Malgré cette défaite, l’Etoile du Sahel reste dans la course avec une quatrième place au classement. Le club sahélien totalise 6 points, avec toutefois un match en moins.

L’Espérance s’impose à Moknine

Lors des rencontres disputées vendredi, l’Espérance Sportive de Tunis s’est imposée à l’extérieur face au SC Moknine sur le score de 31 à 29.

Dans l’autre match de la journée, le CS Sakiet Ezzit a battu le CHB Jammel (26-21) à la salle de Jammel.

Classement après la 3e journée

À l’issue de cette journée des play-offs, le Club Africain occupe la première place avec 15 points. L’Espérance ST suit à la deuxième position avec 10 points et un match en moins.

Le CS Sakiet Ezzit complète le podium provisoire avec 8 points, devant l’Etoile du Sahel (6 points). Le CHB Jammel et le SC Moknine ferment la marche avec 3 points chacun.