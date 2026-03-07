La 8e journée des play-offs du championnat de la Nationale A tunisienne de volley-ball, disputée samedi, a confirmé la domination de l’Espérance Sportive de Tunis. Le club de Bab Souika s’est imposé nettement face à l’UST Sfax (3-0) à la salle Zouaoui et conserve la tête du classement avec 20 points en sept matches.

Grâce à cette victoire, l’Espérance maintient son avance dans la phase décisive du championnat et renforce sa position de leader à l’issue de cette journée.

Boussalem poursuit la pression

À la salle de Boussalem, le MS Boussalem a remporté une victoire importante face au CS Sfaxien (3-1). Ce succès permet à Boussalem de totaliser 19 points après huit rencontres disputées et de rester au contact du leader.

Le CS Sfaxien reste quatrième du classement avec 8 points.

L’Etoile du Sahel s’impose à Msaken

Dans l’autre rencontre de la journée, l’Etoile Sportive du Sahel a battu le CO Kélibia sur le score de 3 sets à 1 à la salle de Msaken.

Grâce à ce succès, l’Etoile du Sahel occupe la troisième place avec 16 points en sept matches disputés, tandis que le CO Kélibia reste cinquième avec 6 points.

Classement après la 8e journée

À l’issue de cette journée des play-offs, l’Espérance ST domine le classement avec 20 points (7 matches), suivie de MS Boussalem (19 pts, 8 matches). L’Etoile du Sahel occupe la troisième place avec 16 points.

Plus loin, le CS Sfaxien compte 8 points, devant le CO Kélibia (6 pts) et l’UST Sfax qui ferme la marche avec 0 point.