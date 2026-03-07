Dans le cadre de la 27e journée de La Liga, Athletic Club reçoit FC Barcelone ce samedi 7 mars 2026 dans une rencontre qui s’annonce particulièrement disputée.

Le match se déroulera au mythique San Mamés Stadium et le coup d’envoi sera donné à 21h00.

Une affiche aux enjeux différents

Leader du championnat avec 64 points, le FC Barcelona aborde ce déplacement avec confiance. Les Catalans restent sur quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs, avec 14 buts inscrits contre seulement 4 encaissés, confirmant leur excellente dynamique.

De son côté, Athletic Club occupe actuellement la 9e place avec 35 points. Les Basques affichent également une bonne série, invaincus lors de leurs cinq dernières rencontres, dont trois victoires, avec 10 buts marqués pour 6 concédés. Devant leur public, ils tenteront de poursuivre sur cette lancée.

Un avantage historique pour le Barça

Les statistiques récentes penchent toutefois en faveur du club catalan. Sur les cinq dernières confrontations, le FC Barcelona s’est imposé à trois reprises, tandis que deux matchs se sont soldés par un nul. Durant cette période, Athletic Club n’est pas parvenu à battre les Blaugrana.

À quelle heure et sur quelle chaîne ?

Date : samedi 7 mars 2026

Heure : 21h00

Stade : San Mamés Stadium

Compétition : La Liga (27e journée)

Diffusion TV : beIN Sports 2