Un retournement de tendance défavorable a marqué la semaine écoulée du 02 au 06 mars 2026. Le marché a inscrit une régression de -1,5 %, clôturant à 14 951,24 points, ramenant la performance de l’indice depuis le début de l’année à 11,2 %, d’après l’analyse de l’intermédiaire en bourse “Tunisie Valeurs”.

En dépit de l’absence de transactions de blocs, le marché a connu un bon dynamisme au niveau du rythme des échanges sur la semaine passée, cumulant une enveloppe de 38 MD, soit un flux moyen quotidien soutenu de 7,6 MD.

Le titre STIP a chapeauté le palmarès du marché. L’action du spécialiste en pneu s’est offert une envolée de 11,7 % à 5,530 D. La valeur a drainé un volume dérisoire de 10

mille dinars sur la semaine.

Analyse des valeurs :

Le titre SITS a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action du promoteur immobilier a signé une progression de 9 % à 3,880 D, dans un volume d’échanges quasi nul.

Le titre STAR s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action de l’assureur a essuyé une correction de –14,4 % à 59,300 D. La valeur a été transigée à hauteur de 304 mille dinars sur la semaine.

Le titre SOTRAPIL a également été mal orienté sur la semaine. L’action du transporteur des hydrocarbures a reculé de –9,2 % à 25,100 D, dans des capitaux hebdomadaires relativement réduits de 200 mille dinars.

Terminant sur une régression de -4,4 % à 41,100 D, TUNISIE LEASING a été la valeur la plus active de la semaine. En effet, l’action du loueur a alimenté le marché avec des échanges de 13 MD sur la semaine passée.