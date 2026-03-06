Une convention de coopération stratégique devrait être signée entre l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME) et la Société Tunisienne d’Entreprises de Télécommunications (SOTETEL) afin d’accélérer le rythme de la transition énergétique des bâtiments technologiques de la société.

L’ANME a fait savoir dans un communiqué publié, jeudi, que cette convention s’articulera autour de trois axes opérationnels.

Le premier axe porte sur l’audit énergétique des bâtiments, en particulier les centres de données, le deuxième prévoit l’autoproduction électrique des bâtiments de la SOTETEL.

Le troisième axe est réservé à la formation des compétences dans le domaine de la gestion énergétique.

Les informations relatives à la convention en question ont été divulguées suite à une séance de travail présidée par le directeur général de l’ANME Nafaa Baccari, le directeur général de la SOTETEL, Karim Abidi et du directeur de gestion de la transition énergétique au Tunisie Telecom, Jaafar Khaskhoussi.

La réunion a permis de discuter des domaines de coopération bilatérale et de passer en revue l’appui accordé aux projets d’efficience énergétique et d’exploitation des énergies renouvelables dans la production de l’électricité.