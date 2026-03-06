Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la Pêche a appelé les agriculteurs, à prendre les précautions nécessaires pour protéger leurs bétails, ainsi que leurs machines et équipements agricoles, en prévision des pluies attendues durant cette nuit.

Il a par ailleurs exhorté les agriculteurs à bien fixer leurs serres, afin d’éviter tout risque qui pourrait surgir.

L’appel du ministère intervient en raison des prévisions météorologiques pour la nuit de jeudi 5 mars et vendredi 6 mars.

En effet, la fin de cette journée sera marquée par des pluies éparses et parfois orageuses sur la plupart des régions. Ces pluies seront localement intenses notamment à l’extrême Sud et Sud-ouest, puis concerneront les régions du Nord, vendredi 6 mars.

Les quantités de pluies varieront entre 20 et 40 millimètres avec des chutes de grêle sur certaines zones. Le vent soufflera relativement fort à fort lors de l’apparition des cellules orageuses.