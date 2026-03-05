La Tunisie s’apprête à connaître un basculement météorologique significatif dès ce jeudi 5 mars. Entre brumes matinales, orages localisés et baisse sensible du mercure, le pays fait face à une perturbation active venant de l’Ouest, impactant directement les conditions maritimes et terrestres.

Une matinée sous brume avant l’offensive orageuse

Le calme relatif du début de journée, marqué par une brume locale, ne sera que de courte durée. Les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM) indiquent une couverture nuageuse s’épaississant progressivement par l’Ouest. Ce front pluvieux s’étendra à l’ensemble du territoire au cours de la nuit, apportant des précipitations temporairement orageuses.

Risques de grêle et renforcement des vents

La prudence est de mise : les services météo alertent sur des chutes de grêle par endroits et des pluies localement intenses durant la nuit. Cette instabilité sera accompagnée d’un vent de secteur Sud-Est soufflant avec force, particulièrement sur les zones côtières et sous les cellules orageuses.

Un littoral sous tension

Pour les professionnels de la mer et le transport maritime, les conditions se dégradent. Si le golfe de Gabès restera relativement “moutonneux”, le reste du littoral tunisien sera soumis à une mer très agitée. Parallèlement, les températures amorcent une courbe descendante : les maximales ne dépasseront pas les 19°C dans le Nord et sur les hauteurs, tandis que le reste du pays oscillera entre 20 et 25°C.