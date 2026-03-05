Les quarts de finale de la Coupe d’Algérie de football, édition 2025-2026, se sont disputés mardi et mercredi. Quatre équipes ont validé leur qualification pour le dernier carré de la compétition.

Les rencontres ont opposé plusieurs formations de première division, mais aussi des clubs issus d’échelons inférieurs. À l’issue de ces matches, CR Belouizdad, CS Constantine, USM Alger et CA Batna se sont qualifiés pour les demi-finales.

Ces rencontres se sont déroulées sur deux jours, les 3 et 4 mars 2026.

Succès serré du CR Belouizdad face au MC Alger

Le premier quart de finale, disputé mardi 3 mars, a opposé deux clubs de Ligue 1 : CR Belouizdad et MC Alger. Le CR Belouizdad s’est imposé 3-2 après prolongation à l’issue d’une confrontation serrée.

Lors de l’autre match programmé le même jour, CS Constantine a dominé JSM Bejaïa, formation évoluant en championnat inter-régions. Les Constantinois se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0).

L’USM Alger et le CA Batna complètent le dernier carré

Deux autres quarts de finale se sont déroulés mercredi 4 mars.

USM Alger s’est imposé face à JS Saoura sur le score de 1-0 dans une confrontation entre deux équipes de Ligue 1.

Dans l’autre rencontre, CA Batna, club de Ligue 2, a battu MC Saïda, également pensionnaire de la deuxième division, sur le score de 1-0.

Grâce à cette victoire, le CA Batna rejoint les trois clubs de l’élite qualifiés pour les demi-finales.

Demi-finales programmées le 7 avril

Les demi-finales de la Coupe d’Algérie de football sont prévues le mardi 7 avril 2026. Le programme détaillé des affiches n’est pas précisé dans le texte fourni [à vérifier].

Cette étape déterminera les deux équipes qui se disputeront le trophée de la compétition nationale.