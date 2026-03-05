La délégation régionale des Affaires culturelles de Nabeul organise à partir de jeudi 5 mars la 5ᵉ édition du festival “Tajalli”- terme désignant une manifestation ou révélation spirituelle-, qui se poursuivra jusqu’au 15 mars, en partenariat avec le Complexe culturel Néapolis et la Maison de la culture de Nabeul.

Inscrite dans le cadre des manifestations culturelles du mois de Ramadan, cette édition propose une programmation mêlant concerts, spectacles de chant classique arabe, soirées poétiques et conférences à caractère intellectuel, selon le délégué régional aux Affaires culturelles.

La soirée d’ouverture sera assurée par l’ensemble syrien “Chouyoukh Salatine Ettarab”. Le programme prévoit également des prestations de plusieurs artistes, notamment Chahrazed Helal, Anis Lajmi et Zied Gharsa, qui assurera la clôture du festival le 15 mars.

Des manifestations parallèles sont prévues dans plusieurs délégations du gouvernorat, notamment à Korba, Grombalia, Mida et El Haouaria, dans le cadre de la programmation culturelle ramadanesque régionale.