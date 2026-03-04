“Astronomiquement, aïd al-fitr aura lieu le vendredi 20 mars en cours”, a fait savoir, mercredi, la cheffe de service du Pavillon Univers à la Cité des sciences de Tunis (CST), Sarra Snoussi.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la responsable a précisé que l’observation du croissant du mois de Chawel aura lieu le jeudi 19 mars 2026 après le coucher du soleil (à 18h31), correspondant au 29 Ramadan 1447 de l’Hégire.

“Selon les calculs astronomiques, la conjonction centrale de la Lune aura lieu le jeudi 19 mars à 2h23 du matin. Le coucher de la Lune interviendra le même jour à 19h15, ce qui permettra à la Lune de rester visible à l’horizon durant 43 minutes”, a-t-elle expliqué.

Snoussi a ajouté que la hauteur de la Lune au-dessus de l’horizon atteindra 8 degrés, rendant ainsi possible l’observation du croissant, dont l’âge sera de 16 heures entre le moment de la conjonction lunaire et le coucher du soleil.