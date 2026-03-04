Le BS Bouhajla (Ligue 2, Poule A) a officialisé mardi la nomination de Wadii Nagazi au poste d’entraîneur de l’équipe première. Il remplace Hassène Gabsi, dont les fonctions ont été arrêtées par la direction du club.

Cette décision intervient dans un contexte sportif délicat. Bouhajla traverse une période sans succès et cherche à relancer sa dynamique à l’approche du dernier tiers de saison.

Une séparation actée après la 19e journée

La direction avait décidé, samedi, de mettre fin à la mission de Hassène Gabsi après la défaite concédée à domicile face au leader, l’ES Hammam Sousse (0-1), lors de la 19e journée du championnat.

Ce revers a prolongé une série négative. Le club reste sans victoire depuis la 15e journée. Cette séquence pèse sur le classement et sur les ambitions de l’équipe dans une poule où les écarts demeurent serrés.

Une position stable mais sans marge

Après 19 journées, le BS Bouhajla occupe la 7e place de la Poule A avec 25 points. Le club se situe à distance des positions d’accession, mais également loin de la zone de relégation.

La nomination de Wadii Nagazi vise à inverser la tendance et à stabiliser les performances de l’équipe pour la suite du championnat. Aucun autre détail n’a été communiqué sur la durée de son engagement.