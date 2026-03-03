Les professionnels de la santé du bassin méditerranéen se donneront rendez-vous les 4 et 5 avril 2026 à Sousse pour la 20e édition du Forum méditerranéen de gériatrie. Face au défi du vieillissement de la population, cette rencontre scientifique ambitionne de repenser la prise en charge des aînés à travers une approche interdisciplinaire et innovante.

Placée sous le signe du partage des compétences, cette édition 2026 proposera un programme riche mêlant ateliers pratiques, conférences thématiques et symposiums. Médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, psychologues, assistants sociaux et chercheurs sont invités à croiser leurs regards pour développer une approche globale et éthique adaptée aux besoins des personnes âgées.

Selon les informations publiées sur une plateforme web dédiée, les participants pourront notamment prendre part à des sessions interactives autour de cas cliniques, à des parcours d’expertise sous forme de mini-ateliers dynamiques, ainsi qu’à une session d’habilitation spécifique destinée aux médecins de famille. Un espace de discussion favorisera les échanges entre disciplines afin de renforcer la complémentarité des approches.

Au-delà du volet scientifique, le forum se veut un espace de rencontres humaines et de valorisation des contributions. Visites de posters, espaces d’exposition et moments conviviaux viendront ponctuer ces deux journées, permettant aux acteurs du secteur de confronter leurs expériences.

Cette manifestation offrira l’occasion de réaffirmer l’engagement partagé des différents acteurs du secteur à faire progresser les dimensions médicales, cliniques, préventives, éthiques, sociales et technologiques de la gériatrie en Méditerranée.