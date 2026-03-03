Chaque jour, un portefeuille réel. Chaque décision expliquée. Chaque arbitrage assumé.

À travers le Journal de Bord MyINVESTIA, WMC documente, séance après séance, la gestion d’un portefeuille boursier assistée par l’intelligence artificielle. Une expérience pédagogique et transparente, au croisement de la discipline financière et de la data, pour comprendre le marché tunisien autrement : avec méthode, constance et responsabilité.

La Bourse de Tunis aborde le mois de mars dans une configuration nettement positive. Après un mois de février marqué par une progression mensuelle de +5,72% et un Tunindex désormais en hausse de +12,82% depuis le début de l’année, le marché confirme un rallye soutenu par une amélioration spectaculaire de la liquidité.

Mais derrière la performance, un changement plus structurel s’opère : la cote tunisienne devient progressivement un marché de rendement.

L’étude publiée par la Bourse de Tunis sur les dividendes 2022-2024 montre une dynamique solide. Les dividendes distribués en 2024 atteignent 1 580 millions de dinars, en hausse de 13,4%. Le dividend yield global s’établit à 6,1%, troisième hausse consécutive depuis 2021. Les banques concentrent 61% des distributions. Deux tiers des sociétés cotées distribuent désormais un dividende.

Autrement dit : la hausse actuelle repose sur des fondamentaux qui rémunèrent.

Notre portefeuille : aligné mais perfectible

Notre portefeuille MyInvestia, avec gestion assistée par IA, reste structuré autour de dix lignes :

BIAT, Attijari Bank, Amen Bank, SFBT, Poulina Group Holding, Délice Holding, SOTUVER, Carthage Cement, TLS et One Tech.

La colonne vertébrale bancaire constitue le socle de la stratégie. Dans un marché où les financières dominent à la fois la capitalisation et les dividendes, cette exposition reste cohérente.

L’agroalimentaire (SFBT, Délice) apporte un profil défensif et distributif. Les valeurs industrielles (One Tech, SOTUVER) permettent de capter la dimension cyclique de la reprise.

Cependant, l’absence d’exposition aux services aux consommateurs — secteur ayant offert le meilleur rendement en 2024 — constitue un angle mort potentiel.

Discipline face aux volumes

La flambée des volumes observée en février doit être analysée avec rigueur. Tous les pics de liquidité ne traduisent pas nécessairement un flux de marché élargi. Certaines opérations peuvent relever de restructurations internes entre actionnaires de référence.

Notre gestion refuse l’effet de mode.

Elle privilégie la nature réelle des flux.

La feuille de route de mars

Trois principes guident désormais la gestion :

1️⃣ Maintien du socle bancaire

2️⃣ Intégration progressive du critère rendement dans chaque décision

3️⃣ Arbitrages limités et disciplinés (maximum deux rotations mensuelles)

Les lignes les plus susceptibles d’être réévaluées restent celles dont le profil rendement est moins affirmé, notamment dans le segment industriel.

Dans un environnement international marqué par des tensions géopolitiques, la prudence reste de mise. Mais tant que le Tunindex consolide au-dessus du seuil des 15 000 points avec des volumes soutenus, la configuration demeure favorable.

Conclusion

Mars ne sera pas un mois d’euphorie.

Ce sera un mois de gestion.

La performance est là.

La liquidité est revenue.

Le rendement devient structurant.

La priorité n’est plus simplement d’acheter la hausse.

Elle est de sélectionner les entreprises capables de la financer durablement.

Notre portefeuille MyInvestia entre dans une phase plus stratégique : moins opportuniste, plus structurée.

La bourse tunisienne n’est plus seulement haussière.

Elle devient rémunératrice.