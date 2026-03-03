La Bourse de Tunis confirme sa dynamique haussière en février 2026. Le Tunindex clôture à 15 174,64 points (+5,72%), portant sa performance annuelle à +12,82%. Le Tunindex20 progresse de +5,43%. L’élément marquant du mois reste l’explosion de la liquidité : 362,4 MD échangés sur la Cote (+51% sur un mois). La hausse s’élargit sectoriellement, portée par les services aux consommateurs, la distribution et le secteur bancaire, qui demeure le pilier structurel du marché.
ANALYSE TOP-DOWN : INDICES & RYTHME DE MARCHÉ
🔹 Tunindex
- Clôture : 15 174,64 points
- Variation mensuelle : +5,72%
- Performance 2026 : +12,82%
🔹 Tunindex20
- Clôture : 6 734,94 points
- Variation mensuelle : +5,43%
- Performance 2026 : +12,71%
📌 Lecture technique (repère mensuel)
Le plus bas mensuel s’établit à 14 326,64 points (02/02/2026) et le plus haut à 15 174,64 points (27/02/2026).
La séquence ascendante de la seconde moitié du mois confirme un momentum bullish soutenu.
Le franchissement progressif de la zone des 15 000 points constitue désormais un repère technique majeur.
LIQUIDITÉ & VOLUMES : ACCÉLÉRATION SIGNIFICATIVE
🔹 Capitaux traités sur la Cote
- 362 417 371 TND
- Variation mensuelle : +50,93%
- Moyenne quotidienne : 18 120 869 TND
🔹 Titres traités
- 19 796 799 titres
- Variation mensuelle : -12,99%
📌 Structure des échanges :
- 74,70% via Carnet d’ordres central
- 25,30% via Marché de blocs
- Compartiment A : 65,09% des capitaux
La séance du 25/02/2026 concentre 79,48 MD, soit près de 29,89% des capitaux du mois.
👉 La hausse est accompagnée d’un fort retour des flux, élément clé de validation technique.
CARTOGRAPHIE SECTORIELLE
🟢 Secteurs moteurs
|Secteur
|Var. mensuelle
|Poids dans Tunindex
|Services aux consommateurs
|+14,97%
|3,70%
|Distribution
|+14,97%
|3,70%
|Assurances
|+6,69%
|4,12%
Le secteur bancaire (+6,06%) reste structurel avec un poids dominant de 56,40% dans le Tunindex.
🟡 Secteurs en soutien
- Matériaux de base : +6,76%
- Agroalimentaire et boissons : +6,01%
- Services financiers : +5,85%
🔴 Secteur à la traîne
- Produits ménagers et de soin personnel : -0,11%
FOCUS VALEURS – STOCK PICKING
🏆 Top 5 performances
|Valeur
|Cours
|Rendement mensuel
|BTE (ADP)
|5,400
|+40,26%
|STIP
|4,950
|+35,99%
|CITY CARS
|26,490
|+27,48%
|ARTES
|15,290
|+20,02%
|SOTRAPIL
|27,640
|+18,47%
➡ Accélérations marquées, momentum spéculatif sur certaines small/mid caps.
📉 Top 5 baisses
|Valeur
|Cours
|Rendement mensuel
|UADH
|0,480
|-14,29%
|Ciments de Bizerte
|0,470
|-7,84%
|SOMOCER
|0,590
|-7,81%
|SANIMED
|0,700
|-6,67%
|Tawasol GP Holding
|0,780
|-6,02%
➡ Phase de correction ou faiblesse structurelle sur certaines capitalisations secondaires.
💎 Valeurs les plus échangées (Capitaux)
|Valeur
|Capitaux (TND)
|SMART TUNISIE
|64 551 197
|Amen Bank
|20 644 782
|BNA
|19 912 642
|UIB
|17 850 129
|PGH
|15 863 000
La liquidité reste concentrée sur les bancaires et industrielles majeures.
STRUCTURE DU MARCHÉ
- Capitalisation totale : 39 524 MD
- PER marché : 12,7
- PBV : 2,00
- Dividend Yield : 4,34%
- Participation étrangère : 17,7%
- Cap./PIB : 24,7%
Top 5 capitalisations représentent 48,68% du marché total.
LE COIN DE L’EXPERT
✅ ACCUMULER
- BIAT
- Attijari Bank
- Amen Bank
- PGH
Critères : liquidité élevée, poids dans indice, performance soutenue.
👀 SURVEILLER
- CITY CARS
- ARTES
- SOTRAPIL
- TPR
- SOTUVER
Critères : forte dynamique mensuelle, potentiel de consolidation.
⚠️ PRUDENCE
- UADH
- SOMOCER
- SANIMED
- Ciments de Bizerte
- Tawasol GP Holding
Critères : baisses mensuelles marquées.