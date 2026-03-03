La Bourse de Tunis confirme sa dynamique haussière en février 2026. Le Tunindex clôture à 15 174,64 points (+5,72%), portant sa performance annuelle à +12,82%. Le Tunindex20 progresse de +5,43%. L’élément marquant du mois reste l’explosion de la liquidité : 362,4 MD échangés sur la Cote (+51% sur un mois). La hausse s’élargit sectoriellement, portée par les services aux consommateurs, la distribution et le secteur bancaire, qui demeure le pilier structurel du marché.

ANALYSE TOP-DOWN : INDICES & RYTHME DE MARCHÉ

🔹 Tunindex

Clôture : 15 174,64 points

Variation mensuelle : +5,72%

Performance 2026 : +12,82%

🔹 Tunindex20

Clôture : 6 734,94 points

Variation mensuelle : +5,43%

Performance 2026 : +12,71%

📌 Lecture technique (repère mensuel)

Le plus bas mensuel s’établit à 14 326,64 points (02/02/2026) et le plus haut à 15 174,64 points (27/02/2026).

La séquence ascendante de la seconde moitié du mois confirme un momentum bullish soutenu.

Le franchissement progressif de la zone des 15 000 points constitue désormais un repère technique majeur.

LIQUIDITÉ & VOLUMES : ACCÉLÉRATION SIGNIFICATIVE

🔹 Capitaux traités sur la Cote

362 417 371 TND

Variation mensuelle : +50,93%

Moyenne quotidienne : 18 120 869 TND

🔹 Titres traités

19 796 799 titres

Variation mensuelle : -12,99%

📌 Structure des échanges :

74,70% via Carnet d’ordres central

25,30% via Marché de blocs

Compartiment A : 65,09% des capitaux

La séance du 25/02/2026 concentre 79,48 MD, soit près de 29,89% des capitaux du mois.

👉 La hausse est accompagnée d’un fort retour des flux, élément clé de validation technique.

CARTOGRAPHIE SECTORIELLE

🟢 Secteurs moteurs

Secteur Var. mensuelle Poids dans Tunindex Services aux consommateurs +14,97% 3,70% Distribution +14,97% 3,70% Assurances +6,69% 4,12%

Le secteur bancaire (+6,06%) reste structurel avec un poids dominant de 56,40% dans le Tunindex.

🟡 Secteurs en soutien

Matériaux de base : +6,76%

Agroalimentaire et boissons : +6,01%

Services financiers : +5,85%

🔴 Secteur à la traîne

Produits ménagers et de soin personnel : -0,11%

FOCUS VALEURS – STOCK PICKING

🏆 Top 5 performances

Valeur Cours Rendement mensuel BTE (ADP) 5,400 +40,26% STIP 4,950 +35,99% CITY CARS 26,490 +27,48% ARTES 15,290 +20,02% SOTRAPIL 27,640 +18,47%

➡ Accélérations marquées, momentum spéculatif sur certaines small/mid caps.

📉 Top 5 baisses

Valeur Cours Rendement mensuel UADH 0,480 -14,29% Ciments de Bizerte 0,470 -7,84% SOMOCER 0,590 -7,81% SANIMED 0,700 -6,67% Tawasol GP Holding 0,780 -6,02%

➡ Phase de correction ou faiblesse structurelle sur certaines capitalisations secondaires.

💎 Valeurs les plus échangées (Capitaux)

Valeur Capitaux (TND) SMART TUNISIE 64 551 197 Amen Bank 20 644 782 BNA 19 912 642 UIB 17 850 129 PGH 15 863 000

La liquidité reste concentrée sur les bancaires et industrielles majeures.

STRUCTURE DU MARCHÉ

Capitalisation totale : 39 524 MD

PER marché : 12,7

PBV : 2,00

Dividend Yield : 4,34%

Participation étrangère : 17,7%

Cap./PIB : 24,7%

Top 5 capitalisations représentent 48,68% du marché total.

LE COIN DE L’EXPERT

✅ ACCUMULER

BIAT

Attijari Bank

Amen Bank

PGH

Critères : liquidité élevée, poids dans indice, performance soutenue.

👀 SURVEILLER

CITY CARS

ARTES

SOTRAPIL

TPR

SOTUVER

Critères : forte dynamique mensuelle, potentiel de consolidation.

⚠️ PRUDENCE

UADH

SOMOCER

SANIMED

Ciments de Bizerte

Tawasol GP Holding

Critères : baisses mensuelles marquées.