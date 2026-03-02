La Bourse de Tunis a clôturé la semaine du 23 au 27 février 2026 sur une note résolument optimiste. Porté par la performance sectorielle des financières, le Tunindex a franchi de nouveaux paliers, soutenu par des volumes d’échanges significatifs.

La place financière tunisienne confirme sa tendance haussière. Durant cette semaine de trading, le Tunindex s’est adjugé +2,43 %, clôturant à 15 174,64 points. Cette performance porte sa progression depuis le début de l’année (YTD) à +12,82 %. Dans le même sillage, l’indice Tunindex20, qui regroupe les valeurs les plus liquides, a progressé de +2,41 % pour s’établir à 6 734,94 points (+12,71 % YTD).

Des volumes portés par les financières

La dynamique hebdomadaire s’est accompagnée d’un volume d’affaires conséquent de 219,2 millions de dinars (MDT), une activité largement portée par les titres de capital qui ont généré 123,8 MDT. La séance du 26 février s’est distinguée en concentrant à elle seule près de la moitié des capitaux de la semaine (48,18 %), témoignant d’une forte concentration des échanges.

CARTOGRAPHIE SECTORIELLE 🟢 Secteurs moteurs Indice des Assurances : +5,67 % (Poids : 4,12 %)

(Poids : 4,12 %) Indice des Sociétés Financières : +3,32 % (Poids : 64,19 %)

(Poids : 64,19 %) Indice des Banques : +3,19 % (Poids : 56,40 %) Les financières, fortement pondérées, expliquent l’essentiel de la performance hebdomadaire. 🔴 Secteurs à la traîne Indice des Services aux Consommateurs : -1,58 % (Poids : 3,70 %)

(Poids : 3,70 %) Indice de Distribution : -1,58 % (Poids : 3,70 %) L’impact négatif reste limité compte tenu de leur poids relatif.

Le secteur financier en première ligne

La rotation sectorielle a été nettement dominée par les financières. L’indice des Assurances a affiché la meilleure performance sectorielle avec un bond de +5,67 %, suivi de près par l’indice des Sociétés Financières (+3,32 %) et celui des Banques (+3,19 %). Ces secteurs, fortement pondérés dans le calcul des indices, ont été les véritables moteurs de la hausse.

À l’inverse, les secteurs des Services aux Consommateurs et de la Distribution ont fini en repli, enregistrant une baisse de 1,58 % chacun, un recul au poids limité sur la tendance générale.

LE COIN DE L’EXPERT ✅ ACCUMULER SMART – STAR – AMEN BANK – BIAT – BNA

(Leadership en capitaux ou dynamique sectorielle positive) 👀 SURVEILLER SOTRAPIL – STIP – MAGASIN GENERAL – DELICE HOLDING

(Accélérations hebdomadaires significatives) ⚠️ PRUDENCE OFFICEPLAST – CITY CARS – SANIMED – SIAME

(Pression vendeuse hebdomadaire marquée)

Focus Valeurs : SMART domine la liquidité

Du côté des échanges, la valeur SMART a largement monopolisé l’attention des investisseurs, drainant 63,8 MDT, soit près de 30 % du volume global hebdomadaire.

En termes de performance boursière, STIP et SOTRAPIL ont dominé le classement des hausses avec une progression spectaculaire de 13,79 % chacune, suivies de MAGASIN GENERAL (+13,51 %). À l’opposé, OFFICEPLAST a enregistré la plus forte baisse de la semaine avec un repli de 11,49 %, tandis que CITY CARS a cédé 8,31 %.

EN BREF Hausse du Tunindex : Le marché clôture à 15 174,64 points, en hausse hebdomadaire de +2,43 % et +12,82 % YTD.

Le marché clôture à 15 174,64 points, en hausse hebdomadaire de et +12,82 % YTD. Performance sectorielle : Les Assurances dominent (+5,67 %), suivies des Banques (+3,19 %), propulsant l’indice général.

Les dominent (+5,67 %), suivies des Banques (+3,19 %), propulsant l’indice général. Volumes d’échanges : Un total de 219,2 MDT a été échangé, avec un pic marqué lors de la séance du 26 février.

Un total de a été échangé, avec un pic marqué lors de la séance du 26 février. Valeur active : SMART est le titre le plus échangé de la semaine (63,8 MDT).

est le titre le plus échangé de la semaine (63,8 MDT). Meilleures performances : STIP et SOTRAPIL s’envolent de 13,79 %.