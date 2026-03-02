Le marché boursier a clôturé la séance de lundi sur une note morose. Le benchmark a perdu 0,83% à 15 049,2 points dans un volume soutenu de 10 millions de dinars (MD), selon l’analyse hebdomadaire de l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

Analyse des valeurs :

Le titre BTE s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un flux dérisoire de 6 mille dinars, l’action de la banque privée a signé une avancée de 4,4% à 5,640 D.

Le titre TUNINVEST a figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. L’action a inscrit une hausse de 3,5% à 42,450 D dans un flux quasi-nul.

Le titre ARTES s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action a reculé de -5,8% à 14,400 D. La valeur a amassé un volume de 119 mille dinars sur la séance.

Du coté des baisses, le titre CITY CARS a régressé de -5,6 % à 25,000 D. L’action du concessionnaire automobile a alimenté le marché avec des capitaux de 265 mille dinars.

Le titre ATTIJARI BANK a chapeauté le palmarès des échanges. L’action s’est délestée de -1,25% à 71,000 D en alimentant le marché avec des capitaux de 1,2 MD.