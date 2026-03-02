La 10e édition du Festival de la Médina de Kairouan se tiendra du 4 au 16 mars 2026 au complexe culturel ainsi que dans d’autres espaces de la ville.

Le Festival s’inscrit dans le cadre de la programmation artistique et culturelle nocturne organisée dans les régions à l’occasion du mois du ramadan, sous l’égide du ministère des Affaires Culturelles.

Le programme s’ouvrira le 4 mars avec un spectacle de mapping intitulé “Biben L’Mdina” (Les portes de la Médina), proposé par le Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique (TICDCE), suivi du spectacle « Takhmira » de Mourad Bacha.

Le 5 mars, « Biben l’Mdina » sera reconduit, aux côtés du spectacle « Nawa » de Hatem Derbel. Le chanteur Zied Gharsa se produira le 6 mars, tandis que la troupe « Salatine Attarab » de Syrie est attendue le 8 mars.

Une foire de produits d’artisanat est également au programme de la soirée du 8 mars coincidant avec la célébration de la journée internationale de la femme, placée sous le thème : « Droits. Justice. Action. Pour TOUTES les femmes et les filles ».

Lors des deux soirées, le mapping “Biben L’Mdina” sera visible au complexe culturel, sur la place Bab El Jalladines et à la Zawia (mausolée) de Sidi Obeid al-Gharyani.

Une soirée littéraire avec le Conseil de Kairouan de la culture des lettres et des arts est prévue le 9 mars à la Bibliothèque régionale.

Le 10 mars, Kassem Chaouachi présentera « Mourawahat Moussiqiya », suivi le 11 mars de « Al Qaouala » de Hatem Ferchichi.

La pièce « Mr Propre », interprétée par Walid Zribi, est programmée le 12 mars. Le Centre des arts dramatiques et scéniques de Kairouan proposera le 13 mars « Rjel Sabra ».

Dorsaf Hamdani se produira le 14 mars, avant « Parfums » de Mohamed Ali Kammoun le 15 mars. La clôture est prévue le 16 mars avec « Fah Essir » de Hedi Aïninou.

Le festival propose également une programmation parallèle entamée fin février, avec “Kanadils ramadan” (27 février) et “madad” (28 février), au profit des pensionnaires de la maison de retraite de Kairouan.

Le 17 mars, un spectacle du cirque paparouni sera donné sur la place Mohamed Ghozzi pour la culture et les arts en plus d’un mapping qui sera visible sur le minaret de la mosquée Okba.

Les divers spectacles au menu du festival sont visibles sur la page facebook de la délégation régionale aux Affaires Culturelles de Kairouan.