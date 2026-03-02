Les opérations de pollinisation des palmiers produisant des dattes de la variété “Motlek” ou “Rateb”, ont démarré au gouvernorat de Kébili.

Egalement, certains agriculteurs de la région ont entamé le processus de pollinisation des palmiers produisant des dattes de variété “Deglet Nour”, en particulier dans les oasis situés à Rjim Maatoug, Douz, El Faouar et Kébili-sud.

De nombreux agriculteurs ont indiqué à l’Agence TAP que l’opération de pollinisation, qui s’étale généralement de mars à mai, est très importante et nécessaire car elle permet l’amélioration de la production quantitativement et qualitativement. Elle consiste à appliquer manuellement le pollen en attachant des épillets mâles avec les spathes femelles du palmier-dattier. Pour les palmiers très hauts, l’opération est assurée par un pollinisateur mécanique.