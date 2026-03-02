Le Bayern Munich confirme sa suprématie en Bundesliga à l’issue de la 24e journée. Les Bavarois totalisent 63 points en 24 matches, malgré leur courte défaite contre Dortmund (2-3) samedi. Dortmund reste deuxième avec 52 points, tandis qu’Hoffenheim et Stuttgart se partagent la troisième place avec 46 points chacun.

Bayern et Dortmund : duel au sommet

Samedi, le Bayern Munich s’est imposé sur le fil face à Dortmund (3-2) [réécriture de clarté : le texte initial mentionnait le score mais pouvait prêter à confusion sur le vainqueur]. Les Bavarois restent leader avec 20 victoires, 3 nuls et 1 seule défaite, et une différence de buts exceptionnelle (+65).

Le Borussia Dortmund, malgré la défaite face au Bayern, conserve la deuxième place avec 52 points. Les hommes de la Ruhr comptent 15 victoires, 7 nuls et 2 défaites, avec 51 buts marqués et 25 encaissés.

Course à l’Europe et surprises du week-end

Hoffenheim et Stuttgart suivent avec 46 points chacun. Stuttgart s’est offert un large succès face à Wolfsburg (4-0), tandis qu’Hoffenheim a chuté à St Pauli (0-1). RB Leipzig, vainqueur à Hambourg (2-1), reste cinquième avec 44 points.

Bayer Leverkusen et Eintracht Francfort restent dans la course européenne avec respectivement 40 et 34 points. Fribourg et Augsbourg complètent le top 9.

Bas de tableau : Heidenheim en difficulté

Heidenheim reste bon dernier avec seulement 14 points après sa défaite contre Werder Brême (0-2). Wolfsburg (18e, 20 pts) et Werder Brême (16e, 22 pts) restent sous la menace de la relégation. Mayence et St Pauli se trouvent également en zone rouge avec 23 points chacun.

Le classement reste serré entre la 7e et la 12e place, avec plusieurs équipes séparées par moins de 10 points.