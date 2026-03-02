Arsenal conserve la tête du Championnat d’Angleterre à l’issue de la 28e journée. Les Gunners totalisent 64 points en 29 matches après leur victoire contre Chelsea (2-1) dimanche. Manchester City suit avec 59 points en 28 rencontres, tandis que Manchester United complète le podium avec 51 points.

Arsenal solide, City en embuscade

Dimanche, Arsenal s’est imposé 2-1 face à Chelsea et conforte son avance. Le club londonien affiche 19 victoires, 7 nuls et 3 défaites, avec 58 buts marqués pour 22 encaissés (+36).

Manchester City reste deuxième après sa courte victoire sur la pelouse de Leeds United (1-0). Les Citizens comptent un match de moins que le leader et présentent un bilan de 18 victoires, 5 nuls et 5 défaites.

Manchester United s’est également imposé 2-1 contre Crystal Palace et rejoint Aston Villa à 51 points. Villa, battu vendredi par Wolverhampton (0-2), glisse à la quatrième place à la différence de buts.

Liverpool et Chelsea au contact

Liverpool a largement dominé West Ham (5-2) et occupe la cinquième position avec 48 points. Chelsea, malgré sa défaite face à Arsenal, reste sixième avec 45 points.

Brentford a arraché une victoire à Burnley (4-3) et pointe à la septième place (43 pts). Everton, vainqueur à Newcastle (3-2), et Fulham, qui a battu Tottenham (2-1), comptent chacun 40 points.

Bas de tableau : Wolverhampton dernier

En bas de classement, la situation reste difficile pour Wolverhampton. Malgré son succès contre Aston Villa (2-0), le club demeure 20e avec 13 points en 29 matches. Burnley (19e, 19 pts) et West Ham (18e, 25 pts) complètent la zone de relégation.

Nottingham Forest (17e, 27 pts) et Tottenham (16e, 29 pts) restent sous pression.