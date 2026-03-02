La 26e journée du Championnat d’Espagne a confirmé la domination du FC Barcelone, solide leader avec 64 points en 26 matches. Les Catalans ont largement battu Villarreal (4-1) samedi et creusent l’écart en tête. Le Real Madrid, deuxième avec 60 points mais un match en moins, affronte Getafe lundi (21h00, GMT+1). L’Atlético Madrid reste troisième (51 pts) après sa courte victoire à Oviedo (1-0).

Barcelone en démonstration, Madrid sous pression

Samedi, le FC Barcelone a dominé Villarreal 4-1 et porte son total à 21 victoires cette saison. Derrière, le Real Madrid compte 60 points en 25 journées (19 victoires, 3 nuls, 3 défaites). Les Madrilènes peuvent réduire l’écart à l’issue de leur match contre Getafe.

L’Atlético Madrid s’est imposé 1-0 sur la pelouse du Real Oviedo et consolide sa troisième place. Villarreal, battu à Barcelone, reste quatrième à égalité de points avec l’Atlético (51), mais avec une différence de buts inférieure.

Le derby andalou et les duels serrés

Dimanche, le derby entre le Betis Séville et le Séville FC s’est soldé par un nul (2-2). Le Betis occupe la cinquième place avec 43 points. Le Celta Vigo a gagné à Gérone (2-1) et grimpe à la sixième position (40 pts).

Plusieurs rencontres se sont conclues sur des écarts minimes : Valence a battu Osasuna (1-0), la Real Sociedad s’est imposée à Majorque (1-0), tandis que le Rayo Vallecano et l’Athletic Bilbao ont partagé les points (1-1). Elche et l’Espanyol Barcelone ont fait match nul (2-2).

Bas de tableau : Levante reste relégable

En bas de classement, Levante a pourtant battu Alavés (2-0) vendredi, mais reste 19e avec 21 points. Le Real Oviedo ferme la marche avec 17 points en 25 matches. Majorque (18e, 24 pts) et Elche (17e, 26 pts) demeurent sous la menace.

Le classement reste serré entre la 10e et la 16e place, où six équipes se tiennent en six points.