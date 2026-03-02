La communauté internationale célèbre, le 1er mars de chaque année, la Journée mondiale des herbiers marins, en vertu d’une résolution de l’Assemblée générale des nations unies adoptée en mai 2022.

Cette résolution souligne l’urgente nécessité de susciter une prise de conscience à tous les niveaux quant à l’importance de préserver cette ressource menacée de disparition.

D’après les nations unies, les herbiers marins sont composés de plantes à fleurs marines et sont présents dans les eaux peu profondes de nombreuses régions du globe, des tropiques au cercle arctique. Ces plantes forment de grandes prairies sous-marines, créant un écosystème complexe, à forte productivité et riche biodiversité.

Les herbiers marins sont répartis sur 159 pays et six continents, occupant une superficie de plus de 300 000 km2, ce qui en fait l’un des plus vastes habitats côtiers de la planète. Ces prairies marines fournissent un abri et de la nourriture à des milliers d’espèces, notamment des poissons, des hippocampes, des tortues, etc. Elles préservent la bonne santé de certaines des plus grandes zones de pêche du monde. Elles améliorent la qualité de l’eau en filtrant, assimilant et stockant les nutriments et les substances polluantes, réduisant ainsi la contamination des fruits de mer. Puits de carbone très efficaces, elles peuvent stocker jusqu’à 18 % du carbone océanique mondial, ce qui en fait une solution fondée sur la nature efficace pour lutter contre les effets des changements climatiques. Parce qu’elles amortissent l’acidification des océans, elles contribuent à la résilience des écosystèmes et des espèces les plus vulnérables, comme les récifs coralliens.

Et pour les populations côtières, elles agissent comme première ligne de défense le long des côtes en réduisant l’énergie des vagues.

Une ressource menacée malgré son importance

Malgré son importance, cette composante essentielle de la biodiversité marine est en danger et seul un quart environ de l’ensemble des herbiers marins se trouve dans des zones marines protégées.

“Les herbiers marins sont en déclin au niveau mondial depuis les années 1930, le recensement le plus récent estimant que 7 % de cet habitat marin essentiel disparaît chaque année dans le monde. Selon des données récentes, 21 % des espèces d’herbiers marins sont classées dans les catégories “quasi menacées”, “vulnérables” et “en danger” de la liste rouge des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature. Près de 30 % des prairies ont disparu depuis la fin du XIXe siècle et au moins 22 des 72 espèces d’herbiers marins sont en voie d’extinction”.

Selon l’ONU, les pressions exercées par le développement côtier, la pollution, y compris le ruissellement terrestre, les changements climatiques, le dragage et des activités de pêche et de navigation non-réglementées sont les principaux facteurs de dégradation des herbiers marins et de leurs écosystèmes.

Toutefois, en dépit d’une tendance générale à la disparition des herbiers marins, certaines zones ont vu une atténuation de leur déclin voire une nette restauration. Ces rétablissements peuvent souvent être attribués à des interventions humaines réduisant l’effet des facteurs de stress d’origine anthropique. La gestion, la conservation et la restauration des herbiers marins devraient être ainsi, selon l’ONU, une composante essentielle des stratégies d’économie bleue durable à l’avenir.