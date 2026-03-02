Les Journées Musicales de Carthage (JMC) ont lancé mardi un appel aux artistes arabes, africains et internationaux pour participer au programme Showcases de leur 11e édition, prévue du 3 au 10 octobre 2026.

L’appel est publié par l’Établissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques, sous l’égide du ministère des Affaires culturelles. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 22 mars 2026, indique l’Etablissement.

Le programme Showcases vise à soutenir des artistes et groupes émergents porteurs de projets originaux, appelés à se produire devant un public professionnel composé notamment de programmateurs, producteurs, diffuseurs, agents artistiques, labels et médias spécialisés.

L’appel est ouvert aux artistes solos et aux groupes tunisiens, africains, arabes et internationaux, sans restriction de style musical, à condition que les projets proposés s’inscrivent dans une démarche artistique contemporaine et professionnelle.

Les candidats doivent être âgés de plus de 18 ans et présenter un projet en phase d’émergence ou de développement de carrière, comportant des compositions originales ou une orientation artistique distinctive.

Le projet doit constituer une création récente, développée depuis moins de deux ans à la date du dépôt. Les projets déjà programmés dans le cadre des Journées Musicales de Carthage ne sont pas éligibles.

Le dossier de candidature doit comprendre notamment un dossier artistique complet, une biographie et un curriculum vitae artistique, des supports audio ou vidéo récents, une fiche technique détaillée ainsi qu’une note d’intention artistique. La durée du showcase ne doit pas dépasser 40 minutes.

L’Etablissement s’engage à fournir un espace scénique adapté au format showcase, le backline standard nécessaire, les équipements techniques son et lumière ainsi que l’accompagnement logistique lié à la participation au festival.

Les artistes internationaux sélectionnés bénéficieront de la prise en charge du transport international, de l’hébergement en pension complète et du transport local lié aux activités du festival, dans la limite du nombre de participants fixé par l’organisation. Les artistes tunisiens résidant hors du Grand Tunis bénéficieront de l’hébergement et du transport local.

La liste des projets retenus sera publiée sur les supports officiels du festival. Les modalités détaillées et le formulaire de candidature sont disponibles sur les pages officielles facebook de l’Établissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques et des Journées Musicales de Carthage.